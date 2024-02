Evo kako je Davor Bernardić reagirao na vijest da je Severini sud vratio sina, ranije je o njoj pričao i u Saboru!

Davor Bernardić oglasio se na društvenim mrežama oko vijesti da je sud vratio Severini skrbništvo nad sinom.

Saborski zastupnik Davor Bernardić na društvenim mrežama reagirao je na vijest da je Severini sud vratio sina.

"Hvala Bogu! Ima pravde za dobre ljude, i to baš na Aleksandrov rođendan", napisao je Bernardić u pričama na svojem profilu na Instagramu.

Bernardić je iskazao podršku Severini i prije mjesec dana, nakon odluke Vrhovnog suda kojom je poništena presuda Županijskog suda u Splitu te je vraćeno skrbništvo Milanu Popoviću. O Severinom slučaju tada je govorio u Saboru.

"Odluka Vrhovnog suda da se dijete vraća ocu pokazuje svu pravosudnu kaljužu. Kakvo je to pravosuđe koje je uopće u prvom postupku donijelo presudu da se dijete dodjeljuje ocu, bez da majka sudjeluje u skrbništvu i odgoju? To nije normalno. I to pokazuje da ama baš nitko nije zaštićen od nepravde ako s druge strane stoji velika količina novca ili političkog utjecaja.

I pokazuje još nešto... Koliko god se busali o prsa da su i naša zemlja i naše institucije nezavisne, očito nismo svoj na svome. Svatko izvana s vrećom novca može utjecati na procese i odluke u Hrvatskoj", rekao je tada Bernardić.

Podsjetimo, dvadesetak dana nakon što je odjeknula vijest da je Vrhovni sud prihvatio reviziju i ukinuo odluku splitskog Županijskog suda vezanu za zajedničko skrbništvo Severine Vučković i Milana Popovića nad njihovim sinom te skrbništvo u potpunosti vratio ocu, došlo je do obrata u cijeloj priči.

Splitski Županijski sud je na svojoj sjednici održanoj 6. veljače i ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka dječaka dužni roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno.

Prema rješenju tročlanog vijeća sastavljenog od splitskih sutkinja, ponovno je odlučeno da će dječak naizmjenično živjeti s majkom i ocem, po 14 dana mjesečno, i to na njihovim adresama u Zagrebu.

