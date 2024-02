Severina nam se javila nakon obrata u borbi za skrbništvo nad sinom: ''Dobro je to, ali ja na ovome neću stati!''

Severina se oglasila nakon vijesti da joj je sud vratio sina i za naš portal komentirala cijelu situaciju.

Dvadesetak dana nakon što je odjeknula vijest da je Vrhovni sud prihvatio reviziju i ukinuo odluku splitskog Županijskog suda vezanu za zajedničko skrbništvo Severine Vučković i Milana Popovića nad njihovim sinom te skrbništvo u potpunosti vratio ocu, došlo je do obrata u cijeloj priči, a pjevačica se sada za naš portal oglasila o toj odluci.

"Nisam uopće očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo donijeti novu odluku, jer do sada je u mom slučaju, odnosno mog djeteta, sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije. Splitski sud ponovno je donio presudu kao i 2021., koja je pola - pola, dobro je da su vratili na to, sve je bolje od dva puta tjedno po četiri sata, ali ja na ovome neću stati – ići ću do kraja, tražit ću samostalno skrbništvo i svakako se nastavljam boriti za sve žene, odnosno njihovu djecu s kojima se sustav lopta, žrtve sustava i institucija, "moćnih i nemoćnih žena i ženica". Inače, veliko je slavlje u našoj kući. Slavimo dva rođendana, a borba se nastavlja", rekla nam je Severina.

Splitski Županijski sud je na svojoj sjednici održanoj 6. veljače i ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dječaka dužni roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno.

Severina je kroz posljednje vrijeme prolazila kroz nimalo lak period nakon odluke Vrhovnog suda prema kojoj se skrbništvo nad njezinim sinom Aleksandrom vraća njegovu ocu Milanu Popoviću, zbog čega je dobivala podršku sa svih strana.

Inače, Severina ima i dodatan razlog za slavlje, a to je 12. rođendan njezina sina koji mu je čestitala i putem svog facebook profila, baš kao i svom menadžeru Tomici Petroviću koji je rođendan na isti dan.

"Prije 12 godina, u Splitu je pao snijeg… Moj Tomica je od mene iz rodilišta otišao na proslavu svog rođendan kod Graše. Zaspala sam oko 20:00h i rekla - "Nemojte me buditi". U 21:05h probudio me doktor i rekao - "Severina, vrime je, idemo u rađaonu". U bunilu sam uzela mobitel da javim mami. Na mobitelu je bila poruka Tomice… "Ajmo, hani, hopsa, hopsa, pa da Aleksandar i ja slavimo zajedno". U 23:05h se rodio najljepši anđeo na svijetu, a ja sam postala najsretnija žena na svijetu. Sretan rođendan, sine... i tebi, hani.", napisala je Severina u emotivnoj objavi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sud je Severini vratio sina! Došlo je do naglog obrata u cijeloj priči, vijest je potvrdila njezina PR-ica!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Bivši Vatreni Jerko Leko u tajnosti dobio treće dijete, evo i tko je njegova nova partnerica