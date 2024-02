Evo što je nakon preokreta u Severininom slučaju poručila njezina odvjetnica: ''Ta je odluka bolja od prvostupanjske, ali nije ono što Severina očekuje da u konačnici bude''

Iznenadni preokret u slučaju oko skrbništva djeteta Milana Popovića i Severine Vučković za Dnevnik Nove TV komentirale su njihove odvjetnice.

Kako je za Dnevnik Nove TV potvrdila Severinina odvjetnica, Županijski sud u Splitu donio je odluku kako dvoje roditelja ponovno dijeli skrbništvo nad sinom. Taj sud ponovno je morao odlučivati u ovom slučaju jer je Vrhovni sud uočio propuste u njihovoj ranijoj odluci.

Evo što je poručila Severinina odvjetnica Jasminka Biloš.

"Ta odluka je kako smo i prije nekoliko godina rekli je bolja od prvostupanjske odluke, ali nije ono što je Severina u tim postpucima tražila i što očekuje u konačnici da bude. Severina je zadovoljna jer sad barem nismo čekali neko neizvjesno vrijeme da vidimo da li će županijski sud vijećati, provoditi novo vještačenje i da li će se taj postupak odugovlačiti, nego je odlučio u kratkom periodu'', rekla je Jasminka Biloš.

Kontaktirali smo i odvjetnicu Milana Popovića koja kaže kako je za ovu odluku doznala iz medija te da zbog interesa djeteta ne žele javno istupati niti iznositi bilo kakve detalje iz ovog postupka.

Ovako je Severina danas reagirala nakon spomenute vijesti:

"Nisam uopće očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo donijeti novu odluku, jer do sada je u mom slučaju, odnosno mog djeteta, sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije. Splitski sud ponovno je donio presudu kao i 2021., koja je pola - pola, dobro je da su vratili na to, sve je bolje od dva puta tjedno po četiri sata, ali ja na ovome neću stati – ići ću do kraja, tražit ću samostalno skrbništvo i svakako se nastavljam boriti za sve žene, odnosno njihovu djecu s kojima se sustav lopta, žrtve sustava i institucija, "moćnih i nemoćnih žena i ženica". Inače, veliko je slavlje u našoj kući. Slavimo dva rođendana, a borba se nastavlja", rekla nam je Severina.

