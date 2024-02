Nina Badrić novom fotografijom obožavateljima uljepšala dan, jedan detalj na njoj svidio im se još više od frizure!

Nina Badrić objavila je fotografiju na kojoj pozira nasmijana od uha do uha, a svojim izgledom očarala je obožavatelje.

Pjevačica Nina Badrić ne prestaje izazivati divljenje nakon iznenadne promjene imidža.

Nina je nedavno drastično skratila svoju kosu, a njezina nova frizura sve je oduševila.

Sada je na Instagramu objavila svoju novu fotografiju, uz koju je otkrila i o čemu razmišlja.

"Od jutra mi u glavi miriše more i svira Oliver", napisala je Nina, a obožavatelje je posebno oduševio njezin osmijeh na fotki.

"Stvarno dosad najbolja frizura... Otkrila je to tvoje lijepo lice", "Koji osmijeh, koje zračenje pozitive i ljubavi, predivna ženo", "Najljepši osmijeh u Zagrebu", "Ljepotica", "Sjajiš", "Uljepšala si mi dan", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić pokazala kakvu je poruku dobila od obožavateljice nakon što se ošišala, ovome se nije mogla nadati!

Nina je u IN magazinu otkrila i zašto se odlučila na promjenu frizure.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

