Nina Badrić pokazala kakvu je poruku dobila od obožavateljice nakon što se ošišala, ovome se nije mogla nadati!

Nina Badrić na Instagramu je objavila poruku koju joj je poslala jedna obožavateljica, a tiče se njezine nove frizure.

Pjevačica Nina Badrić nedavno je iznenadila javnost drastičnom promjenom imidža.

Nina je skratila svoju kosu, a novu frizuru predstavila je na svečanoj dodjeli nagrada Zlatni studio, gdje je bila jedna od izvođača, a osvojila je i nagradu za pjesmu godine za duet s Petrom Grašom "Nemoj".

Novom frizurom očarala je sve redom, a posebno jednu obožavateljicu, čiju je poruku sada podijelila u Instagram Storyjima.

"Nina, obožavam te! Netko sam tko se bori s depresijom i anksioznošću. Tvoja nova frizura me potakla da i ja napravim takvu promjenu. Želim znati koja je to boja kose. Prelijepo ti stoji i prelijepa si ličnost. Anita iz Niša", pisalo je u poruci koja je ganula pjevačicu.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se Nine Badrić kao plavuše? Ovih je dana u velikoj dilemi: ''Trebam glas naroda, da ili ne?''

Nina je u IN magazinu otkrila i zašto se odlučila na promjenu frizure.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Natalija Prica i nova supruga njenog bivšeg muža pojavile su se na istom događaju, pogledajte kako su se ponašale

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Ivica Tucak pokazao koliki je romantik, evo kako je iznenadio suprugu dok ga je čekala da se vrati kao svjetski prvak!