Ivica Tucak pokazao koliki je romantik, evo kako je iznenadio suprugu dok ga je čekala da se vrati kao svjetski prvak!

Zlatku Mateši ovo nije prvi put da pokazuje svoju romantičnu stranu pa je tako i sada oduševio suprugu slatkim iznenađenjem.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ponovo je dala našoj zemlji razlog za ponos te se u nedjelju vratila kući sa zlatom.

Na dočeku reprezentativaca bio je i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka.

Bračnom paru pridružila se i Marijana Tucak, supruga izbornika Ivice Tucka, koja nije mogla skriti osmijeh s lica zbog iznenađenja koje joj je priredio suprug.

Naime, dobila je šareni buket cvijeća, s kojim se odmah i fotografirala. Pozirale su s njom i Blanka Kačer Mateša te kolegice, pišu 24sata.

Fotografije s cvijećem pogledajte OVDJE.

Inače, Ivica i njegova supruga Marijana izgubili su kćerkicu Tenu, nakon što je na terasi jednog šibenskog kafića na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i preminula je nekoliko dana kasnije, u dobi od samo tri i pol godine.

O najgoroj noćnoj mori svakog roditelja Tucak je progovorio jednom prilikom.

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživjeli znaju o čemu pričam", kazao je 2017. godine za Jutarnji list.

