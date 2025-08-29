Pretraži
od sličnosti napravio posao

Tetovaže su iste, ali ovo nije Justin Bieber! Upoznajte njegovog francuskog dvojnika

Piše H.L., Danas @ 07:40 Zanimljivosti komentari
Dylan Desclos Dylan Desclos Foto: Instagram

Dylan Desclos odrastao je uz slavnog glazbenika, a onda je shvati zbog sličnosti s njim može napraviti unosan posao.

Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Žena koja je pored kontejnera pronašla bebu želi joj dodatno pomoći
U susjedstvu
Žena pronašla bebu u smeću, želi je posvojiti: Stigao odgovor Centra za socijalni rad
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam ju vidio"
Objasnio što se dogodilo
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
O tome treba misliti već sad
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Radikalan i drugačiji pristup
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Svijet ne vjeruje na koji način je Mourinho odlučio napustiti Istanbul nakon otkaza u Fenerbahčeu
E, EVO JE NEOČEKIVANO
Svijet ne vjeruje na koji način je Mourinho odlučio napustiti Istanbul nakon otkaza u Fenerbahčeu
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Prvi remi
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Daleki grad: Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
DALEKI GRAD
Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Sedam minuta od naplatnih kućica: Planinska oaza luksuza i mira u srcu Like
Villa Lovelos u Lovincu
Sedam minuta od naplatnih kućica: Planinska oaza luksuza i mira u srcu Like
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Novopečeni zaručnici
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
Ulična moda kratke hlače s čipkom Zagreb 2025.
Naglašava noge
Čipkaste kratke hlačice mogu izgledati jako elegantno, a dokazuje to i ova dama sa zagrebačke špice
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
 
