Tetovaže su iste, ali ovo nije Justin Bieber! Upoznajte njegovog francuskog dvojnika

Dylan Desclos odrastao je uz slavnog glazbenika, a onda je shvati zbog sličnosti s njim može napraviti unosan posao.
Ako vam se na prvu učini da gledate Justina Biebera, varate se – mladić sa slika je Dylan Desclos, Francuz koji je zahvaljujući nevjerojatnoj sličnosti s pop-zvijezdom postao hit na društvenim mrežama i od toga napravio posao.
Odijeva se i uređuje poput Biebera: pletene kape, široke majice i dukserice, upečatljiv lanac i tetovaže na sličnim mjestima, pa čak i ukrasne navlake za zube. Kad tako uđe u klub ili stane pred kameru, slijedi dvostruko gledanje, mobiteli u zraku i navala za selfie.
Dylan se otvoreno predstavlja kao imitator – cilj mu je zabaviti ljude i iskoristiti rijetku prednost: lice koje podsjeća na jednu od najvećih zvijezda današnjice. Snima kratke šaljive videe, pojavljivanja u klubovima i radi ''spačke'' u kojima testira koliko će ga brzo okolina zamijeniti s pravim Bieberom.
@dylan.desclos.off jaydy tour bali 🌏🇲🇨 . . @Odin Bali #jaydytourbali🇲🇨 #jaydy #justinbieberlookalike #impersonatorjustinbieber #beliebers #belieberindonesia #bali #pourtoii #foruyou ♬ Boyfriend - Justin Bieber
Na društvenim mrežama mu to odlično prolazi: na Instagramu ima oko 20 tisuća pratitelja, a na TikToku oko 30 tisuća.
Više je puta postao viralan kad bi se pojavio na događaju i izazvao pravu malu pomutnju, što jedni doživljavaju kao bezazlenu zabavu, a drugi kao pretjerivanje – no pregledi i komentari samo rastu.
@dylan.desclos.off @Justin Bieber #allicantake #allicantakejustinbieber #justinbieber #pyf ♬ son original - Dylan desclos off
O privatnom životu ne otkriva puno; mediji ga opisuju kao mladog Francuza koji je odrastao uz Bieberove hitove i shvatio da sličnost može pretvoriti u karijeru.
Dylan Desclos
Dylan Desclos Foto: Profimedia
Dylan Desclos Foto: Profimedia
Danas nastupa na privatnim zabavama, radi suradnje s brendovima i gradi odanu bazu obožavatelja. Kako sam kaže, ne želi nikoga dugoročno zavarati – uvijek naglasi da je Bieberov dvojnik.
