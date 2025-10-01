Otac Meghan Markle zarobljen nakon potresa, polusestra joj uputila teške riječi: "Nek se srami!"

Samantha Markle tvrdi da je njihov otac Thomas ostao zarobljen na Filipinima nakon potresa te je žestoko optužila Meghan za njegovu situaciju.

Samantha Markle, polusestra vojvotkinje Meghan Markle (44), objavila je na društvenoj mreži X da je njihov otac Thomas Markle (79) ostao zarobljen u zgradi na Filipinima nakon snažnog potresa.

"Moj otac je zarobljen na 19. katu zgrade na Filipinima nakon snažnog potresa. Ne može hodati i ostao je zaglavljen. Nek se srami moja odvratna, zla, je*ena sestra koja našeg oca stalno dovodi u ovu poziciju. Nadam se da je prokleta.", napisala je Samantha.

my father is stuck on the 19th floor of a building in the Philippines after a massive earthquake and he can't walk and he is trapped. Shame on my disgusting evil fucking sister forever putting our father in this position. I hope she is cursed — Samantha Markle (@BabesMatrix) September 30, 2025

Nije otkrila kako se točno otac našao u toj situaciji, ali je ponovno prozvala Meghan, naglašavajući da je i dalje smatra odgovornom za ono što mu se događa.

Podsjetila je i na dugogodišnji razdor između sestara, koji traje još od 2018., otkako se Meghan udala za princa Harryja.

Thomas Markle, bivši rasvjetni direktor u Hollywoodu, posljednjih godina ima ozbiljnih zdravstvenih poteškoća – 2022. godine pretrpio je moždani udar koji je ostavio posljedice na njegov govor i pokretljivost. Iako živi u Meksiku, trenutačno nije poznato zašto se nalazio na Filipinima.

Meghan i otac već godinama nisu u dobrim odnosima – od trenutka kada je Thomas dopustio da paparazzi snime namještene fotografije i kada je u više navrata javno govorio o privatnim detaljima iz njezina života.

