Preminula poznata pjevačica nakon pada s balkona, tužnu vijest je objavila njezina kćer

Turska pjevačica Güllü tragično je preminula u 52. godini nakon pada s balkona svoga stana, a obitelj je odbacila nagađanja o samoubojstvu.

Turska glazbena zvijezda Gül Tut, poznata pod umjetničkim imenom Güllü, tragično je preminula u 52. godini nakon pada s balkona svoga stana na šestom katu u Yalovi.

Nesreća se dogodila u ranim satima 26. rujna 2025. godine u četvrti Harmanlar, a hitna pomoć zaprimila je poziv oko jedan ujutro. Liječnici su po dolasku mogli samo potvrditi smrt, a tijelo je prevezeno u mrtvačnicu radi obdukcije.

Nedugo nakon vijesti o tragediji, njezina se kći oglasila na društvenim mrežama.

"Izgubili smo moju majku, poznatu umjetnicu Güllü u strašnoj nesreći. Nema istine u izvještajima koji kruže na društvenim mrežama da se radilo o samoubojstvu. O detaljima pogreba uskoro ću obavijestiti", napisala je.

Prema navodima turskih medija, Güllü je u trenutku nesreće bila kod kuće sa svojom kćeri i prijateljicom kada je iznenada izgubila svijest i pala s balkona.

Njezin dugogodišnji menadžer Erhan Arı otkrio je da se pjevačica i dalje borila s posljedicama teške prometne nesreće iz prošlosti.

"Svi mi, obitelj i najbliži, znamo da je imala problema s ravnotežom i da je bila na liječenju. Prije mnogo godina doživjela je prometnu nesreću i teško se oporavila. Hodanje joj je bilo jako otežano. Ne znam... Bol je bila prevelika."

Istaknuo je i da pjevačica nije bila osoba sklona alkoholu, te je odbacio špekulacije koje su se pojavile u pojedinim medijima.

"Bila je osoba koja nije konzumirala alkohol do te mjere da bi zbog istog izgubila kontrolu", zaključio je.

