Ovo još nismo vidjeli! Karleuša bujne atribute ukrasila dolarima

Pjevačica je na snimanje emisije stigla u odjevnoj kombinaciji s uzorkom dolara, koju su pratili visoke čizme i efektna šminka.
Na snimanju popularne emisije ''Pinkove zvezde'', pojavila se u upečatljivom izdanju koji bi rijetko tko usudio nositi.
Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
U haljini s printom dolara, visokim čizmama koje prate isti uzorak i prozirnim detaljima koji naglašavaju njezin bujni dekolte, Karleuša je mamila poglede.
Uz sve to, kombinaciju je zaokružila ogrlicom i dramatičnim make-upom s kristalnim detaljima oko očiju, a paparazzima je rado pozirala i pokazala svoje izdanje od milijun dolara.
