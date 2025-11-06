Pretraži
skupa kombinacija

Ovo još nismo vidjeli! Karleuša bujne atribute ukrasila dolarima

Piše H.L., Danas @ 11:22 Celebrity komentari
Jelena Karleuša Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Pjevačica je na snimanje emisije stigla u odjevnoj kombinaciji s uzorkom dolara, koju su pratili visoke čizme i efektna šminka.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Baby Lasagna promijenio imidž
velika promjena
Kako vam se sviđa? Baby Lasagna ima potpuno novi imidž!
Kako izgleda mlađa sestra Sandra Bagarić, Sanja Bagarić-Arnaut
jako su bliske
Znate li da Sandra Bagarić ima mlađu sestru? Bila je poznato televizijsko lice
Laura Gnjatović odradila prvi nastup na Miss Universe natjecanju
''idemo kraljice!''
Pogledajte video! Naša misica prvi put se predstavila na svjetskom izboru u Tajlandu
Severini odgođen koncert u Ljubuškom, otkriven je razlog
oglasili se organizatori
Severini iznenada odgođen koncert u Ljubuškom, otkriven pomalo bizaran razlog
Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište
Ponovno zajedno!
Zvijezde naše serije nakon 9 godina pohvalile se zajedničkim pothvatom
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Tko je zaručnik Laure Gnjatović? Miss Universe Hrvatski ljubi košarkaša Filipa Vujčića
''Nadam se da će svadba...''
Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Na Ovčari
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera: Uz lijes majka, njegovi suborci, ministri, Thompson, Dalić, Skejo...
Angelina Jolie posjetila Ukrajinu
NEOČEKIVANI DOLAZAK
Drama na granici: Angelina Jolie stigla u Ukrajinu, njezina vozača odmah odveli
show
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Ovoliko minuta vam treba da zaspite ako ste potpuno zdravi!
Prema stručnjacima
Ovoliko minuta vam treba da zaspite ako ste potpuno zdravi!
zabava
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Samo se pravi znalci snalaze u svim kategorijama – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo se pravi znalci snalaze u svim kategorijama – jeste li među njima?
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Zanimljivo rješenje
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
tech
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Velika promjena
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Kinezi pustili u pogon prvu svjetsku tvornicu za serijsku proizvodnju letećih automobila
Prvi u svijetu
Kinezi pustili u pogon prvu svjetsku tvornicu za serijsku proizvodnju letećih automobila
sport
VIDEO Ivan Jurić ušao u okršaj sa svojim najboljim igračem, morali su ih razdvojiti
PUCA PO ŠAVOVIMA
VIDEO Ivan Jurić ušao u okršaj sa svojim najboljim igračem, morali su ih razdvojiti
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Klub veliku zvijezdu moli da napusti hotel jer im je preskupo plaćati
nadaju se
Klub veliku zvijezdu moli da napusti hotel: Pogledajte koliko mjesečno troši na boravak
tv
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
KUMOVI
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
U dobru i zlu: Već je ionako previše žena u toj kući, a sad je došla još jedna
U DOBRU I ZLU
Već je ionako previše žena u toj kući, a sad je došla još jedna
Skrivena sudbina: Stjerao ju je u kut i neće birati sredstva da bude po njegovom
SKRIVENA SUDBINA
Stjerao ju je u kut i neće birati sredstva da bude po njegovom
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Nevjerojatni otok veličine nogometnog igrališta na kojem živi 300 ljudi
Nema struje, nema vode
Nevjerojatni otok veličine nogometnog igrališta na kojem živi 300 ljudi
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Podrum u Rijeci uređen poput najljepšeg prostora za život
Samo 23 kvadrata
Fenomenalno uređen podrum u Rijeci, u njemu bi se moglo i živjeti, a i terasa je san snova
Kraljica Letizia u raskošnoj plavoj haljini
ŠTO VI KAŽETE?
Raskošno izdanje kraljice Letizije po mnogima ima samo jednu manu: "Šteta što nije..."
sve
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene