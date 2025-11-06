Ovo još nismo vidjeli! Karleuša bujne atribute ukrasila dolarima

Pjevačica je na snimanje emisije stigla u odjevnoj kombinaciji s uzorkom dolara, koju su pratili visoke čizme i efektna šminka.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša najnovijim izdanjem pomaknula je granice svog modnog izražaja!

Na snimanju popularne emisije ''Pinkove zvezde'', pojavila se u upečatljivom izdanju koji bi rijetko tko usudio nositi.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

U haljini s printom dolara, visokim čizmama koje prate isti uzorak i prozirnim detaljima koji naglašavaju njezin bujni dekolte, Karleuša je mamila poglede.

Uz sve to, kombinaciju je zaokružila ogrlicom i dramatičnim make-upom s kristalnim detaljima oko očiju, a paparazzima je rado pozirala i pokazala svoje izdanje od milijun dolara.

