Što to Maja Šuput i dalje nosi na ruci? Jedan detalj danas svi komentiraju

Osim svojim hrabrim izdanjem naša pjevačica Maja Šuput u Varaždinu je privukla i poglede zbog detalja na ruci.

Maja Šuput nedjeljno je poslijepodne provela u šetnji Varaždinom, gdje je posjetila Špancirfest i, kao i uvijek, privukla sve poglede. U društvu sina Blooma i prijatelja Marka Grubnića zasjala je u odvažnom modnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Maja Šuput - 6 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

A njezini najvjerniji pratitelji primijetili su još nešto što sada komentiraju. Maja je hrabro izdanje upotpunila nakitom, a najviše se istaknula ona zlatna narukvica na kojoj dijamantima piše - ''Tatarinova''.

Maja Šuput Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Maja Šuput Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Maja Šuput - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Riječ je o poklonu njezinog bivšeg supruga Nenada Tatarinova, kojega je dobila za 40. rođendan 2019. godina.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''

Podsjetimo, vijest o njihovu razvodu Maja je objavila u lipnju na društvenim mrežama.

Galerija 33 33 33 33 33

Već se neko vrijeme šuška o njezinoj navodnoj romansi sa fatalnim Splićaninom Šimom Elezom. Glasine o njihovom druženju krenule su nakon što Elez pojavio u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

Pogledaji ovo Celebrity Opustila se na jahti iz snova! Kolinda Grabar-Kitarović vikend provela u zanimljivom ženskom društvu

A zašto Šime nije bio s Majom u Varaždinu saznajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 8 Foto: PR

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić zbog zdravlja otkazao koncert i u Hrvatskoj: ''Nažalost...''