Kći Mile Kitića danas diktira trendove, a ovako je izgledala na početku karijere!

Elena Kitić danas je moderna glazbena ikona čiji stil i hitovi diktiraju trendove, a u nastavku pogledajte kako je izgledala ranije.

Kći poznatog folkera Mile Kitića, Elena Kitić, posljednjih je godina izgradila prepoznatljiv imidž i glazbeni stil koji je učvrstio njezinu poziciju na regionalnoj sceni.

No, dok danas slovi za jednu od najstiliziranijih i najmodernijih pjevačica mlađe generacije, njezin izgled na početku karijere bio je nešto drugačiji.

Elena Kitić - 4 Foto: Screenshot/Facebook

Elena je u glazbene vode zakoračila 2014. godine singlom "Better Days", a prekretnicu je doživjela dvije godine kasnije kada je objavila "Folira" u suradnji s Jala Bratom. Tada je javnost upoznala mladu djevojku s dugom smeđom kosom, prirodnim izgledom i jednostavnim modnim izričajem.

Osim upečatljiog izgleda, Elena je osvojila je nagradu za najbolji styling u glazbenom spotu na festivalu Sneakerville 2020. godine, a obožavatelji je sve češće hvale kao ikonu stila.

Elena Kitić - 3 Foto: Screenshot/Facebook

Elena Kitić - 1 Foto: Screenshot/Facebook

Uz izgled, značajno je evoluirao i njezin glazbeni izraz. Od prvih baladnih i R&B pokušaja do današnjih trap-pop hitova poput "Bijele flaše" i "London" s Voyagem, koji je završio na Billboardovoj ljestvici u Hrvatskoj.

Elena Kitić tako je od djevojke iz sjene poznatih roditelja izrasla u samostalnu zvijezdu čiji vizualni i glazbeni identitet diktira trendove, a transformacija od početaka do danas pokazuje koliko je odlučna u izgradnji vlastitog brenda.

Elena Kitić - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Elena Kitić - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

