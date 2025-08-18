Grašo sa sjajem u očima progovorio o kćerkici Albi: ''Radoznala, svojeglava, jako puno pjeva...''

Tate i kćeri imaju poseban odnos, a o svojim mezimicama ponosno govore i poznati Hrvati. Zašto je imati kćer velika radost i vrte li ih oko malog prsta, otkrili su nam Matija Cvek, Petar Grašo, Jole, Luka Šulić i drugi. Priča Julije Bačić Barać.

Prvi put tata, u veljači je postao Matija Cvek. Na svijet je tada stigla Lota, u koju se zaljubio na prvi pogled.

''Zaljubiš se i otvore se neki novi horizonti. Skužiš da je sve drugo manje bitno. I to je najbolja stvar na svijetu – ja sam najzaljubljeniji i jako mi se teško odvojiti. Odlična je i već pokazuje taj veseli karakter, nasmijana je. Jako mi pristupačno već djeluje i veseli me vidjeti kako će se to sve razvijati i u kakvu će osobu izrasti.''

Kad je postao tata djevojčice Lare, emocije nije krio ni vođa Mejaša, Nikola Bosilj.

''Toliko me emocija opralo kad sam je primio u ruke, suze su mi počele same od sebe kapati po dlanovima – doslovno neopisivo. Onaj tko je to doživio znat će o čemu pričam.''

Njegova danas četverogodišnja jedinica brzo je naučila da tatu može vrtjeti oko malog prsta.

''Vidim da sam polako slab na neke stvari. Čim se ona malo nasmije, ja je uzmem k sebi, ili ako zaplače, pustim je, ali ne prođe ni 20 sekundi i već je uzimam opet. 'Je l’ sad dobro?' – otkrila je već kako mene dobiti na svoju stranu.''

Otac dviju djevojčica je i Sergej Ćetković. On i supruga Kristina posvojili su Lolu i Milu, a one su od prvog dana najvažnije u njihovu životu.

''Uvijek govorim da sam ih rodio iz srca ili da sam ih, kao muškarac, imao prilike roditi – što je potpuno nemoguće. Ali u mojoj glavi to izgleda toliko jako i veliko. Ne bih mogao da ih volim više nego što ih volim.''

''Roditelj nije onaj koji rodi dijete, već onaj koji brine o njemu – tko se trudi, razmišlja, nastoji mu omogućiti sve što je potrebno za jedan normalan život, tko mu pruža ljubav i toplinu.''

Kćerkicu je, nakon dva sina, priželjkivao glumac Robert Kurbaša. Treće dijete, a prva kći, odmah je postala tatina ljubimica.

''Ela moja… Pa naravno, to je moja Ahilova peta. Volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je – uvijek to tako bude – da je kćerkica srcu bliža.''

Saša Lozar otac je jedne tinejdžerice.

''Kad kćer ulazi u pubertet, i tate ulaze u drugi pubertet – pa polude. Tako očekujem i ja. Vidiš, uopće nisam razmišljao na taj način. Zapravo, kriza srednjih godina kod muškaraca počinje kad im kćer uđe u pubertet – onda 'prošvikaju'.''

Da ipak postoji razlika u odnosu otac–sin i otac–kći, priznaje violončelist Luka Šulić.

''Lijepo je imati sina, ali kad sam dobio kćer, to je posebna konekcija između oca i kćeri.''

Slab na svoju jedinicu je i Petar Grašo.

''Alba je živo dijete, vjerojatno kao i sva djeca koja imaju blizu dvije godine. Radoznala, svojeglava, jako puno pjeva, galami, počinje polako pričati. Trudimo se da ne postanemo dosadni roditelji koji kažu: 'Vidi, rekla je ću-ću, baba.' Pokušavamo zadržati tu ushićenost za sebe, ali kao svako dobro dijete – divlja je, slatka je i raste u ljubavi, što je najvažnije.''

U ljubavi rastu i tri Joline kćeri, koje će uskoro napustiti roditeljsko gnijezdo. Najstarija Iva nedavno je postala punoljetna.

''To su već najave, one se već misle hoće li studirati u Splitu ili Zagrebu. Sreća moja je da ja puno putujem pa ću ih moći često obilaziti. Ali znam da će doći dan kad će otići na fakultet, jednog dana imati momka, pa se udati… Volio bih da budu tu negdje blizu, da mogu viđati i djecu i unučad. Ali eto, to su njihovi životi.''

Teško svojim dvjema kćerima reći „ne“ ima i Zdravko Čolić.

''Pa svi očevi, pogotovo oni koji imaju žensku djecu, uvijek su slabiji. Majka je jedina koja drži strogoću.''

Očevi i kćeri – to je ljubav za cijeli život. Veza koja je neraskidiva.

Galerija 5 5 5 5 5

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 inMagazin Crveni tepih i svjetske zvijezde - vodimo vas na Sarajevo Film Festival!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!