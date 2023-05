Poznati Hrvati koji rade dva posla: Novootkrivenu strast pretočili su u ozbiljan posao u kojem briljiraju!

Tek pojedinci uspiju briljirati na više polja istodobno. U ovoj priči novootkrivena strast koju su pretočili u ozbiljan posao je kuhanje pa neki poznati Hrvati rade dva posla. Luka Grubišić brIljira i u modi i u kuhanju. Pjevač Luka Nižetić, uz glazbu, vodi i vlastiti restoran, a tako je i u životu venecuelanskog glazbenika Ricarda Luquea. No oni nisu jedini. Tko uspješno uskače iz jednih cipela u druge, doznajte u prilogu In magazina.

Modni dizajn diplomirao je na prestižnom njujorškom Parsonsu. A posljednjih godina postao je i cijenjeni chef koji oduševljava brojne jetsettere. Luka Grubišić jednako je talentiran za oba zanimanja, koja uspješno isprepliće:

''Kulinarstvo i moda u nekom su levelu jako povezane, boje, teksture, a onda su tu još i mirisi, onda različite temperature, kompozicija na tanjuru'', priča Grubišić.



Trendove prati i u modnom i u gastronomskom svijetu.

''Mislim da svaki chef koji rekao - ja sam chef, ako ne zna tretirati namirnicu kako treba, onda ne zaslužuje ni kuhati, ja čak ne bacam ni kost od ribe, ona ide u riblju juhu, ide za gregadu'', priča Grubišić.



I pjevaču Luki Nižetiću kuhanje je druga ljubav. On je prvi hrvatski Celebrity Mastechef, a strast za kuhanjem svojedobno je pretočio i u TV emisiju. Već godinama uspješno vodi restoran na otoku Visu.

''Ljudi su mi govorili vidi kako si ti to ako ti ne ide jedno, imaš drugo međutim pogodilo je baš i jednu i drugu granu'', kaže Nižetić.

Bez glazbe i hrane život ne može zamisliti ni glazbenik Ricardo Luque. Otvorio je restoran, kako bi Zagrepčanima približio dašak rodne Venezuele. A ono što veže ove dvije strasti jest – isti osjećaj:

''Ako slijepo slijediš samo note do, so, do, do, so i to će biti isto, ali može biti razlika u interpretaciji, izvedbi, to je isto sa hranom'', kaže.



Jednako uspješna na kazališnim daskama i za štednjakom je glumica Anita Matić Delić. Već neko vrijeme vodi i vlastite kulinarske radionice, dijeli recepte na svojem instagram profilu, i to pod ironičnim nazivom - ''glumica, pa kuha'':



''To je predrasuda o nama, da možda mi ne spremamo, ne kuhamo, ne čistimo, ali to je više sa holivudske strane gledano, znamo da glumice u Hrvatskoj tako ne žive'', objasnila je.



Dosad je mnoge mesoljupce pridobila na svoju ''zelenu'' stranu jer Anita kuha isključivo sezonski i veganski:



'' Tako da sam upisala školu prirodnog kuhanja prema makrobiotičkim načelima još prije 12, 13 godina i tako sam počela učiti o namirnicama koje su ovdje bile jako zapuštene, a nisu nam daleke'', kaže.



Čega god se ''uhvati'', polazi joj za rukom. Od glazbe i PR-a do uzgoja pasa.



''Nisam za slatko, nisam od deserata, ali orijentalna, japanska jela svakako'', ovako je Lana Klingor Mihić govorila prije nego što je krenula u avanturu za titulu drugog hrvatskog Celebrity Masterchefa, a onda je i osvojila. Od tada se mjesto više traži na njezinim kulinarskim radionicama:



''Pa da, izgleda da fakat znam kaj radim!'', kaže.



Ovu celebrity gastro priču zaokružit ćemo podsjetnikom i na dvije kuharice koje su stigle iz pera poznatih dama. Glumice Sanje Vejnović i nekoć omiljene TV voditeljice Karmele Vukov Colić, koje u moru moderne kuhinje nude tradicionalne recepte:

''Kad sam ju radila željela sam napraviti knjigu u kojoj možete naći i kako napraviti sarmu, eingemachtes juhu, kako napraviti einpren juhu i kako napraviti kašicu ili rezance za juhu. Čini mi se da danas ima puno modernih kuharica s modernim receptima, ali nema puno ovih iskonskih starinskih, rekli bismo tako, recepata'', zaključila je Karmela.

Što god vam bilo draže, jedno je sigurno - umjetnosti, glazbene, glumačke ili modne, s kuhačom očito odlično idu ruku pod ruku.

