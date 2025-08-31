Pretraži
spektakl u areni

Emotivni Tony Cetinski priredio večer za pamćenje u rodnoj Puli: ''Nema meni penzije jer...''

Piše showbuzz.hr, Danas @ 09:30 Clubzone komentari
Tony Cetinski Tony Cetinski Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Cetinski je nizao evergreene "Onaj tko te ljubi sretan je", "Kad žena zavoli", "General bez činova", "Piši propalo" i mnoge druge

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Princeza Diana tragično je preminula prije točno 28 godina
neprežaljena britanska miljenica
Prošlo je 28 godina od kobne nesreće: Posljednje riječi princeze Diane ostale su urezane u sjećanje svijeta
Aaron Taylor-Johnson izgleda neprepoznatljivo s dugom kosom i gustom bradom
sprema se za ulogu?
Prepoznajete ga? Gusta brada i duga kosa potpuno su promijenile mišićavog ljepotana
Rosie Huntington-Whiteley mamila poglede u Veneciji
uvijek besprijekorna
Je li nadmašila samu sebe? Prorezi na pravim mjestima začinili su izdanje zaručnice poznatog ćelavca
Emotivni Tony Cetinski priredio spektakl rodnoj Puli u prepunoj Areni
spektakl u areni
Emotivni Tony Cetinski priredio večer za pamćenje u rodnoj Puli: ''Nema meni penzije jer...''
Priča o dvojniku Jusina Biebera, Dylanu Desclosu
od sličnosti napravio posao
Tetovaže su iste, ali ovo nije Justin Bieber! Upoznajte njegovog francuskog dvojnika
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Unuka Elvisa Presleyja Riley Keough na venecijanskom filmskom festivalu
iza nje je težak život
Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela
Suradnja ili suučešništvo?
Velika podjela u Europi: Stav jedne velike države je ključan
Žena koja je pored kontejnera pronašla bebu želi joj dodatno pomoći
U susjedstvu
Žena pronašla bebu u smeću, želi je posvojiti: Stigao odgovor Centra za socijalni rad
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
zabava
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
O tome treba misliti već sad
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
sport
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Prvi remi
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Svijet ne vjeruje na koji način je Mourinho odlučio napustiti Istanbul nakon otkaza u Fenerbahčeu
E, EVO JE NEOČEKIVANO
Svijet ne vjeruje na koji način je Mourinho odlučio napustiti Istanbul nakon otkaza u Fenerbahčeu
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Sedam minuta od naplatnih kućica: Planinska oaza luksuza i mira u srcu Like
Villa Lovelos u Lovincu
Sedam minuta od naplatnih kućica: Planinska oaza luksuza i mira u srcu Like
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Novopečeni zaručnici
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
lifestyle
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Recept za kolač čupava Kata
Provjereni recept
Obožavamo ovaj stari kolač, savršen je uz kavu, a priprema se baš jednostavno
sve
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene