Emotivni Tony Cetinski priredio večer za pamćenje u rodnoj Puli: ''Nema meni penzije jer...''

U očaravajućem ambijentu rasprodane Pulske Arene, miljenik domaće publike Tony Cetinski u subotu je održao jedinstveni koncertni spektakl u svom rodnom gradu i publici priredio jednu od onih večeri koje se pamte doživotno. Da će tako i biti, postalo je jasno već nakon prvih taktova hita "Krik".

"Kažu kad ne snimate koncert kamerama, onda to bude najbolji koncert u životu. Imam osjećaj da je ovo već sad postao najbolji koncert. Ovdje je večeras moja generacija, samo je 36 godina prošlo od kako smo bili maturanti. Ljudi, sve vas obožavam. Samo ljubav!", rekao je emotivni i oduševljeni Tony.

Nizao je evergreene "Onaj tko te ljubi sretan je", "Kad žena zavoli", "General bez činova", "Piši propalo" i mnoge druge, baš kako je i obećao na samom početku glazbene noći.

Tony Cetinski Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tony Cetinski Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Pjevat ćemo pjesme iz svih razdoblja moje karijere, kad sam bio mlad i zgodan i ove od kad sam zgodan i nezgodan. Jedna od pjesama s početaka je i 'Ja sam zaljubljen', prošlo je 36 godina od objave. Nije lako raditi ovaj posao 36 godina, ali je lakše uz publiku poput vas", iskren je bio popularni glazbenik.

Tony Cetinski Foto: Mario Poje/bravo!

Tony Cetinski Foto: Mario Poje/bravo!

Nezaboravnoj večeri su doprinijeli i glazbeni gosti koje je Tony držao u tajnosti do posljednjeg trenutka. Na scenu je prvo pozvao talentiranu Lamiju Belošević s kojom je otpjevao "Kao u snu", a onda je s Dinom Jelusićem na oduševljenje prepune Arene izveo kultnu pjesmu "Morski vuk". Dionicu neprežaljenog Toše Proeskog u njihovom duetu "Lagala nas mala" ovog je puta prepustio Mihaelu Kvorki, što je publika uzvratila zborskim pjevanjem.

"Sa mnom su izvrsni ljudi, izvrsni glazbenici i čast mi je što su večeras došli. Hvala im što me slušaju sve ove godine", priznao je Cetinski.

Tony Cetinski, Dino Jelusić Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Spektakularna produkcija dodatno je upotpunila glazbenu čaroliju. Svjetlosni efekti obasjali su drevne zidine Arene i pretvorili ih u veličanstvenu kulisu koja je savršeno pratila svaki Tonyev stih.

"Hvala vam što ste mi dali još jednu šansu da pjevam u rodnom gradu. Treba razmišljati srcem, razum treba ponekad uključiti, ali srce najbolje zna. Svatko od nas jednako vrijedi i zato vam hvala što sam se osjetio jednako vrijednim kao i vi svi večeras. Pjevat ću dok god vi to budete htjeli jer ja penziju neću vidjeti dok vi to ne kažete", poručio je Tony i tijekom pjesme "Blago onom tko te ima" sišao među obožavatelje.

Tony Cetinski Foto: Mario Poje/bravo!

Tony Cetinski Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tony Cetinski Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Glazbeno putovanje Tonyja Cetinskog nastavlja se već ove jeseni u Zadru 22. studenoga, a kulminirat će 30. svibnja iduće godine velikim koncertom u Areni Zagreb.

