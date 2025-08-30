Na tmurnu posljednju subotu u kolovozu špica puna poznatih! Jedno lice posebno je privuklo pažnju

Pogledajte tko je sve prošetao zagrebačkom špicom posljednjeg vikenda u kolovozu.
Iako je u Hrvatsku stiglo pogoršanje vremena, svoju šetnju zagrebačkom špicom nisu propustila poznata lica.
I dok su neki tu već redovni gosti, neka lica posebno su iznenadila prolaznike, a jedan od njih bio je i poduzetnik Tomislav Horvatinčić koji je na uvjetnom otpustu. Fotografi su ga uhvatili dok je čitao novine i pio kavu u jednom kafiću.
Tomislav Horvatinčić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Tomislav Horvatinčić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Osim njega, tu su bili još i Borna Kotromanić, Maja Cvjetković s partnerom i kćerkicom, Mirela Holy, Marko Petrić, Niko Tokić Kartelo, Anica Kovačević i drugi.
Fotografije pogledajte u nastavku.
Marko Petrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Marko Petrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Imelda Felice Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX
Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX
Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna Kotromanić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna Kotromanić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Dunja Ercegović - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX
Dunja Ercegović - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom Foto: Neva Zganec/Pixsell
Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX
