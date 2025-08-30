Na tmurnu posljednju subotu u kolovozu špica puna poznatih! Jedno lice posebno je privuklo pažnju

Pogledajte tko je sve prošetao zagrebačkom špicom posljednjeg vikenda u kolovozu.

Iako je u Hrvatsku stiglo pogoršanje vremena, svoju šetnju zagrebačkom špicom nisu propustila poznata lica.

I dok su neki tu već redovni gosti, neka lica posebno su iznenadila prolaznike, a jedan od njih bio je i poduzetnik Tomislav Horvatinčić koji je na uvjetnom otpustu. Fotografi su ga uhvatili dok je čitao novine i pio kavu u jednom kafiću.

Tomislav Horvatinčić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Horvatinčić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Osim njega, tu su bili još i Borna Kotromanić, Maja Cvjetković s partnerom i kćerkicom, Mirela Holy, Marko Petrić, Niko Tokić Kartelo, Anica Kovačević i drugi.

Fotografije pogledajte u nastavku.

Marko Petrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Marko Petrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Imelda Felice Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX

Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX

Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Borna Kotromanić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Borna Kotromanić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Dunja Ercegović - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Dunja Ercegović - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom Foto: Neva Zganec/Pixsell

Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 16 16 16 16 16

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša misica prvi put pokazala partnera koji je porijeklom iz Turske, nasmijani su prošetali špicom

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos