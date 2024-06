Kevin Costner prvi put progovorio o teškom životnom periodu: "Nisam to želio, slomljen sam…"

Kevin Costner prošle se godine razveo nakon 19 godina braka, a sad je prvi put progovorio o teškom periodu kroz koji otada prolazi.

Glumac Kevin Costner prvi put je javno progovorio o turbulentnim razvodu od supruge Christine Baumgartner.

Gostujući u emisiji The View, 69-godišnji glumac je priznao da prolazi kroz teško razdoblje i da se osjeća ranjivo.

"Znam da sam slomljen, znam gdje sam. Imao sam puno sreće u životu, no to ne znači da me život nije ranio, da nije uzeo veliki dio mene. Zbog toga mislim da znam koga želim glumiti u filmovima, ali i tko želim biti u svom životu", rekao je glumac.

S bivšom suprugom dobio je i troje djece, sinove Caydena Wyatta (17) i Hayesa Logana (15) te kćer Grace Avery (14), a evo kako je komentirao odgoj troje tinejdžera.

"Možda će vas šokirati, no moj život je jako sličan vašem. Osjećam se kao da živim na autoputu i da sam vozač Ubera...", našalio se glumac, pa je nastavio u ozbiljnijem tonu.

"Samohrani sam otac... nisam to želio, no tako je ispalo. Uživam gledati njihove uspjehe. Obožavao sam se igrati s njima još kad su bili mali, a sada smo došli do toga da s njima razgovaram o raznim stvarima... Moj se život ne razlikuje od drugih. Imaju razne uspone i padove, no u suštini su jako dobra djeca i osjećam se pravim sretnikom", zaključio je Costner.

Nakon toga je za magazin People priznao i da nije izgubio nadu u ljubav.

"Mislim da svatko želi biti zaljubljen. Nema boljeg osjećaja od toga", rekao je Costner, kojeg se nakon razvoda povezivalo s američkom kantautoricom Jewel, no on je stao na kraj glasinama o njihovoj vezi.

"Jewel i ja smo prijatelji", rekao je za medije još u veljači.

Kevin je s bivšom suprugom Christine bio u braku 19 godina, a ona je u svibnju prošle godine predala zahtjev za razvod, koji je finaliziran ove veljače. Prema pisanju stranih medija, do razvoda je navodno došlo zbog nepomirljivih razlika.

Bivši supružnici upoznali su se tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama. 1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

Vijest o razvodu Kevina i Christine došla je nakoliko tjedana nakon što su krenula šuškanja i da Costner odlazi iz serije "Yellowstone", što je kasnije i potvrdio.

Nedavno se doznalo i da je Costner zadužio svoje imanje u Kaliforniji zbog troškova filma "Horizont: Američka saga", koji je sam režirao, producirao i u njemu glumio, a planira snimiti i još tri nastavka.

"Da, jako je teško, a još niti nije gotovo. Započeo sam snimanje trećeg, snimali smo tri dana i došao sam ovamo. Nakon toga se vraćam na set i ne znam koliko dugo ćemo uspjeti snimati, moram pronaći novac, nekako se snaći", ispričao je glumac na Filmskom festivalu u Cannesu.

