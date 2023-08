Posljednje počivalište princeze Diane nalazi se na čudnom mjestu, do njega se ne može doći i ne postoji niti jedna zabilježena fotografija!

Posljednje počivalište princeze Diane skriveno je od očiju javnosti i do njega ne može nitko doći bez dozvole njezina brata, Charlesa Spencera.

Od smrti neprežaljene princeze Diane prošlo je točno 26 godina, a tužnog dana u kojem je izgubila život u tragičnoj prometnoj nesreći mnogi se prisjećaju s knedlom u grlu.

Diana je za života slovila kao princeza od naroda, ljudi su je neizmjerno voljeli i do 80-ih je godina postala i jednom od najfotografiranijih žena u povijesti, a nekima je postala najzanimljivija kada su shvatili da je njezin brak s današnjim kraljem Charlesom u potpunosti nesretan.

No njezina je životna priča završila 31. kolovoza 1997. godine, nakon što je izgubila život u automobilskoj nesreći u Parizu bježeći od paparazza sa svojim ljubavnikom Dodijem Al-Fayedom, koji je također poginuo. Njezin posljednji ispraćaj na televiziji pratilo je dvije i pol milijarde ljudi iz cijeloga svijeta i prema nekim istraživanjima i podacima smatra se najgledanijim događajem u povijesti televizije.

Dianino posljednje počivalište nalazi se na Althorpu, imanju obitelji Spencer, a grob se nalazi na otoku usred jezera, no zbog straha od pljačkaša i obožavatelja prilaz nije dostupan za javnost. Ne može ga se fotografirati niti posjetiti, a fotografija groba zbog toga nikada nije ni bila objavljena u medijima.

Zamjena za grobno mjesto je veliki spomenik princezi koji je podigao njezin brat, grof Charles Spencer. Napravljen je kao silueta princeze, s njezinim imenom, godinom rođenja i smrti, a obožavatelji ga tijekom ljeta mogu vidjeti i fotografirati. No bez obzira na svu sigurnost, nekoliko je puta došlo do pokušaja pljačke groba što je u medijima potvrdio brat nikad prežaljene Diane.

On je nedavno učinio iznimku pa je na svom profilu na Twitteru objavio fotografiju otoka na kojem počiva Diana.

Sunlight breaking through the shadow of the tall trees that stand round the Oval, this morning. pic.twitter.com/Fo0b88Sk3E