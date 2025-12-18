Ovo su zaboravljene prve supruge holivudskih zvijezda, bile su s njima prije velike slave

Mnogi slavni glumci imali su zaboravljene prve supruge koje su bile uz njih prije nego što su postali zvijezde.

Talia Balsam bila je prva supruga Georgea Clooneyja, a njezino nedavno pojavljivanje podsjetilo je javnost na jedan od najkraćih brakova u Hollywoodu. Par se spontano vjenčao 1989. u Las Vegasu, no razveli su se četiri godine kasnije. Clooney je godinama tvrdio da se nikada više neće oženiti, sve dok nije upoznao Amal, s kojom danas ima blizance.

Talia Balsam - 4 Foto: Afp

Talia, kći oskarovca Martina Balsama, nakon razvoda izgradila je zavidnu glumačku karijeru, a danas je u sretnom braku s glumcem Johnom Slatteryjem, s kojim ima sina.

Clooney nije jedini. I Tom Cruise je imao "zaboravljenu" prvu suprugu. Glumicu Mimi Rogers upoznao je sredinom 80-ih, a vjenčali su se 1987. Njihov brak trajao je tri godine, a mnogi vjeruju da ga je Mimi uvela u svijet scijentologije. Danas se bavi glumom i uzgaja sijeno za natjecanja na lokalnim sajmovima.

Mimi Rogers i Tom Cruise - 5 Foto: Profimedia

Idris Elba oženio se Hanne Norgaard s kojom ima kćer Isan. Njihov brak nije preživio njegovu borbu za uspjeh u SAD-u. Kasnije se kratko oženio Sonomy Hamlin, a danas je u sretnom braku sa Sabrinom Elbom.

Idris Elba (Foto: AFP) Foto: Afp

Robert Downey Jr. je s prvom suprugom Deborah Falconer dobio sina Indija, no brak se raspao zbog njegovih problema s ovisnošću. Danas je u braku s producenticom Susan Downey, s kojom ima dvoje djece.

Robert Downey Jr. (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Billy Bob Thornton imao je čak šest brakova, ali rijetki znaju za prvi, s Melissom Lee Gatlin. Njihova kćer Amanda godinama nije imala kontakt s ocem, a 2011. bila je osuđena za teški nemar nad djetetom, ali je kasnije puštena zbog pogrešnog suđenja. Billy je bio u vezi i s Angelinom Jolie.

Billy Bob Thornton, Angelina Jolie (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Daniel Craig bio je u braku s Fionom Loudon, s kojom ima kćer Ellu, prije nego što je upoznao Rachel Weisz.

Daniel Craig - 1 Foto: Profimedia

Tom Hanks iza sebe ima brak sa Samanthom Lewes, s kojom ima sina Colina i kćer Elizabeth. Njihova kći je nedavno otkrila težak život s majkom koja je bolovala od bipolarnog poremećaja.

Tom Hanks Foto: Profimedia

Nicolas Cage se prvo oženio Patricijom Arquette, a kasnije se ženio još četiri puta, uključujući i brak s Lisom Marie Presley.

Nicolas Cage i Patricia Arquette (Foto: AFP) Foto: Afp

Robert De Niro prvo je bio u braku s Diahnne Abbott, a danas ima djecu s više partnerica. Johnny Depp oženio se Lori Allison kada je imao samo 20 godina. Par je ostao u prijateljskim odnosima.

Robert De Niro Foto: Profimedia

Harrison Ford prvo je bio oženjen svojom srednjoškolskom ljubavi Mary Marquardt, koja danas boluje od multiple skleroze. Iako su se razveli prije njegovog proboja, ona je ostala važna figura u njegovom ranom životu.

Harrison Ford Foto: Profimedia

Iza sjaja Hollywooda kriju se složene i često zaboravljene priče prvih supruga slavnih glumaca koje su bile uz njih dok su se tek borili za svoje mjesto pod reflektorima.

