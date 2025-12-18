Pretraži
zanimljiva lista

Ovo su zaboravljene prve supruge holivudskih zvijezda, bile su s njima prije velike slave

Piše I.G., Danas @ 07:46 Celebrity komentari
Mimi Rogers i Tom Cruise Mimi Rogers i Tom Cruise Foto: Profimedia

Mnogi slavni glumci imali su zaboravljene prve supruge koje su bile uz njih prije nego što su postali zvijezde.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o Supertalentu
još malo do finala!
Imate li znanje za zlatni gumb? Supertalent kviz vas čeka!
Svi pobjednici Supertalenta
prikazuje se od 2009.
Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!
Finale Supertalenta 2025.
Spektakularna večer
Večeras pišemo povijest u Areni: Tko će postati novi Supertalent?
Koje sve tajne krije "Zapravo ljubav"?
rado ga gledamo
Božić bez ovog klasika nije isti, ali znate li sve njegove tajne?
Prve supruge holivudskih zvijezda
zanimljiva lista
Ovo su zaboravljene prve supruge holivudskih zvijezda, bile su s njima prije velike slave
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Tko je James, nećak kralja Charlesa?
ima slavne rođake
Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!
Franka Batelić pokazala zgodnog brata Nikolu
zgodni mladić
Franka Batelić pozirala sa zgodnim bratom, koji nastupa na glavnom trgu za doček Nove godine!
Sin princa Edwarda odbio prinčevsku titulu
živio daleko od očiju javnosti
Nećak kralja Charlesa donio važnu odluku o svojoj budućnosti u kraljevskoj obitelji
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Gori veliki požar na poljoprivrednom gospodarstvu u Ivanovu Selu
Požar kod Grubišnog Polja
Šteta će biti ogromna: Velika buktinja na poljoprivrednom gospodarstvu, izgorjele životinje i strojevi
Muškarac ispao iz košare žičare na Durmitoru i poginuo
Tragedija u susjedstvu
Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
Kraj kuća otkriveno 60 tona azbesta: "Opasno je i bojimo se"
Ekološka bomba
Tone azbesta otkrivene odmah do kuća, stanovnici u šoku: "Ovo je jako opasno, potrebna je hitna sanacija"
show
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Faris Pinjo i Amina Kajtaz na zagrebačkoj špici
spremni za hladnoću
Posljednja subota prije Božića donijela je rijetki izlazak jednog od najzanimljivijih domaćih parova
zdravlje
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Oprez!
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
zabava
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Čarobna priroda
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
tech
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
5 godina usamljenosti
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Otvoreno laže
Guardiola očitao bukvicu Gvardiolu pa "otkrio": "Idem u Hrvatsku, zato sam ga pitao..."
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
navijačica
FOTO Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Bad Blue Boysi: "Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?"
poruka tomaševiću
Bad Blue Boysi: "Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?"
tv
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
PONOSNA NA SEBE!
Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
OBAVIJEST
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
putovanja
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Nije im lako
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
prije roka
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i razigranom džemperu
ODLIČNA JE
Mama iz centra Zagreba u džemperu koji mami osmijeh na lice, zasjenio je čak i sjajnu minicu
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Recept za Kapri tortu
Brzo i lako
Ovo je recept za trenutačno najtraženiju tortu, ne peče se, a okus i tekstura su fantastični
sve
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Otvoreno laže
Guardiola očitao bukvicu Gvardiolu pa "otkrio": "Idem u Hrvatsku, zato sam ga pitao..."
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
navijačica
FOTO Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene