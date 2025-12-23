Kako izgleda stan Ide Prester u Beogradu? Svaki je kutak pomno osmišljen!

Ida Prester i njezina obitelj imaju stan u Beogradu, a svojedobno ga je pokazala na društvenim mrežama.
Iako sada žive u hrvatskoj metropoli, stan u kojem su proveli niz dragocjenih trenutaka nije zaboravljen.
Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX
Ida je svojedobno na Instagramu podijelila pogled u njihov tadašnji dom — prostor koji odiše karakterom, razigranim detaljima i jedinstvenim stilom.
Stan Ide Prester u Beogradu Foto: Instagram
''Svaki komad je pažljivo biran ili izrađen po mjeri'', otkrila je Ida, a dodala je i da ga nikada ne bi prodala.
Vintage namještaj, pločice koje prizivaju retro estetiku i razigrani uzorci krase ovaj prekrasan stančić. Njime su oduševljeni i pratitelji na njezinu Instagramu.
Stan Ide Prester u Beogradu Foto: Instagram
Stan Ide Prestar u Beogradu Foto: Instagram
''Divan je stan'', ''Prekrasan stan'', ''Ali spavaća soba je vrh'', ''Pogled'', ''Lampe su top'', ''Wow, odličan je!'', dio je komentara s Instagrama.
Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX
A kako izgleda kuća koju trenutačno renoviraju, pogledajte OVDJE.
