Kako izgleda stan Ide Prester u Beogradu? Svaki je kutak pomno osmišljen!

Ida Prester i njezina obitelj imaju stan u Beogradu, a svojedobno ga je pokazala na društvenim mrežama.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester godinama je s obitelji živjela u Beogradu, gdje su stvorili topli dom pun boja, stila i osobnosti. No, život ih je u međuvremenu odveo u Zagreb, a beogradsku adresu odlučili su iznajmiti.

Iako sada žive u hrvatskoj metropoli, stan u kojem su proveli niz dragocjenih trenutaka nije zaboravljen.

Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX

Ida je svojedobno na Instagramu podijelila pogled u njihov tadašnji dom — prostor koji odiše karakterom, razigranim detaljima i jedinstvenim stilom.

Stan Ide Prester u Beogradu Foto: Instagram

''Svaki komad je pažljivo biran ili izrađen po mjeri'', otkrila je Ida, a dodala je i da ga nikada ne bi prodala.

Vintage namještaj, pločice koje prizivaju retro estetiku i razigrani uzorci krase ovaj prekrasan stančić. Njime su oduševljeni i pratitelji na njezinu Instagramu.

Stan Ide Prester u Beogradu Foto: Instagram

Stan Ide Prestar u Beogradu Foto: Instagram

''Divan je stan'', ''Prekrasan stan'', ''Ali spavaća soba je vrh'', ''Pogled'', ''Lampe su top'', ''Wow, odličan je!'', dio je komentara s Instagrama.

Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX

A kako izgleda kuća koju trenutačno renoviraju, pogledajte OVDJE.

