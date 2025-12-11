Naš obožavani glumački par nije skrivao emocije u zajednčkom večernjem izlasku!

Bojana Gregorić Vejzović zablistala je u crnom odijelu na otvorenju obnovljene Gradske kavane, gdje se pojavila u pratnji supruga Enesa.

Bojana Gregorić Vejzović pojavila se u glamuroznom izdanju na svečanom otvaranju obnovljene Gradske kavane u Zagrebu, a društvo joj je pravio suprug Enes Vejzović.

U elegantnom crnom odijelu s detaljima od satena i efektnim nakitom, glumica je plijenila pažnju samopouzdanjem i stilom.

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s večeri te u opisu napisala: "Samo sjaj i čarolija! Bilo je odlično na otvaranju sjajno preuređene Gradske kavane! Kultni zagrebački prostor zadržao je tradiciju, ali odiše novim sjajem. Hvala na pozivu!"

Pogledaji ovo inMagazin Zvijezda Kumova o porukama koje dobiva: ''Bude bizarnih stvari...''

Poznati par pozirao je nasmijano i zaljubljeno, držeći se za ruke na crvenom, ili bolje rečeno, plavom tepihu, potvrđujući još jednom svoj status jednog od najskladnijih domaćih javnih parova.

Bojana Gregorić Vejzović - 2 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana Gregorić Vejzović - 4 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

"Super ste", "Baš lijep par", "Top", pisali su pratitelji.

Galerija 25 25 25 25 25

Bojana i Enes su prije par mjeseci uživali na putovanju, a više o tome pogledajte OVDJE.

Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Srpska zvijezda pokazala djelić svog doma vrijednog 250 tisuća eura, 3D zidovi su pun pogodak!

Bojana Gregorić Vejzović pokazala dirljivu uspomenu iz djetinjstva: "Izdržimo!"

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 inMagazin Fabrizio i Anica znaju čime će osvojiti gledatelje Supertalenta u finalu u Areni Zagreb!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević priznala kako se poigrala Photoshopom: "Ne vjeruj svemu što vidiš online..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li spremni za kviz o jednom od najljepših božićnih filmova?