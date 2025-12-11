Naš obožavani glumački par nije skrivao emocije u zajednčkom večernjem izlasku!

Bojana Gregorić Vejzović zablistala je u crnom odijelu na otvorenju obnovljene Gradske kavane, gdje se pojavila u pratnji supruga Enesa.
U elegantnom crnom odijelu s detaljima od satena i efektnim nakitom, glumica je plijenila pažnju samopouzdanjem i stilom.
Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s večeri te u opisu napisala: "Samo sjaj i čarolija! Bilo je odlično na otvaranju sjajno preuređene Gradske kavane! Kultni zagrebački prostor zadržao je tradiciju, ali odiše novim sjajem. Hvala na pozivu!"
Poznati par pozirao je nasmijano i zaljubljeno, držeći se za ruke na crvenom, ili bolje rečeno, plavom tepihu, potvrđujući još jednom svoj status jednog od najskladnijih domaćih javnih parova.
Bojana Gregorić Vejzović - 2 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
Bojana Gregorić Vejzović - 4 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
"Super ste", "Baš lijep par", "Top", pisali su pratitelji.
Bojana i Enes su prije par mjeseci uživali na putovanju, a više o tome pogledajte OVDJE.
Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Bojana Gregorić Vejzović pokazala dirljivu uspomenu iz djetinjstva: "Izdržimo!"
