Jeste li dovoljno hrabri za ovaj kviz? Vodimo vas u svijet Johna Wicka!

Ovaj kviz je za sve one koji su barem jednom navijali za tihog osvetnika s neustrašivim pogledom.
John Wick – ime koje je u posljednjem desetljeću postalo simbol akcijskog filma nove generacije.
glumica hrvatskih korijena
Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo''
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Elegantni, tihi, smrtonosno precizni junak kojeg tumači Keanu Reeves, ostavio je snažan dojam na publiku svih uzrasta. Njegova priča o gubitku, osveti i neumoljivoj borbi za pravdu osvojila je gledatelje diljem svijeta.
Naš kviz vodi vas kroz svijet Johna Wicka – od emotivnih početaka do adrenalinskih obračuna. Provjerite koliko detalja pamtite, prepoznajete li ključne likove i jeste li među onima koji o ovom filmu znaju više od prosječnog gledatelja.
OVDJE je kviz o jednoj od najpoznatijih humorističnih serija s naših prostora – Naša mala klinika!
Još samo jedan u nizu kvizova koji ćete rado riješiti! Testirajte znanje o Ivanu Zaku OVDJE.