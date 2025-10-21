Jeste li dovoljno hrabri za ovaj kviz? Vodimo vas u svijet Johna Wicka!

Ovaj kviz je za sve one koji su barem jednom navijali za tihog osvetnika s neustrašivim pogledom.

John Wick – ime koje je u posljednjem desetljeću postalo simbol akcijskog filma nove generacije.

Elegantni, tihi, smrtonosno precizni junak kojeg tumači Keanu Reeves, ostavio je snažan dojam na publiku svih uzrasta. Njegova priča o gubitku, osveti i neumoljivoj borbi za pravdu osvojila je gledatelje diljem svijeta.

Naš kviz vodi vas kroz svijet Johna Wicka – od emotivnih početaka do adrenalinskih obračuna. Provjerite koliko detalja pamtite, prepoznajete li ključne likove i jeste li među onima koji o ovom filmu znaju više od prosječnog gledatelja.

OVDJE je kviz o jednoj od najpoznatijih humorističnih serija s naših prostora – Naša mala klinika!

Još samo jedan u nizu kvizova koji ćete rado riješiti! Testirajte znanje o Ivanu Zaku OVDJE.



