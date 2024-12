Žena s golubovima gotovo cijeli život se bori s opakom bolešću: "Toliko se umorite..."

U jednom od rijetkih javnih medijskih istupa, oskarovka Brenda Fricker otkrila je kako se 50 godina borila s depresijom te da danas vodi miran život.

Svake blagdane ljubitelji filma imaju priliku vidjeti irsku glumicu Brendu Fricker u filmu "Sam u kući 2" kao gospođu s golubovima koju je Kevin McCallister upoznao u Central Parku. Međutim, unatoč toj prepoznatljivosti i nagradi Oscar kojeg je dobila 1989. za ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo", život Brende Fricker je obilježen velikom tugom i depresijom, zbog koje si je pokušala oduzeti život 32 puta.

"Toliko se umorite od toga da vas nitko ne sluša", poručila je Fricker jednom prilikom.

79-godišnja glumica u jednom od rijetkih javnih pojavljivanja otkrila je kako je na kraju završila sama i u bankrotu.

"Živjela sam od svoje ušteđevine dok je trajala, ali sada sam potpuno bez novca. Ali dokle god imam krov nad glavom, mogu nahraniti psa i sebe, potpuno sam zadovoljna", otkrila je Fricker, dodavši i kako danas živi: "Vodim vrlo miran život daleko od pažnje javnosti. Vozim mali auto, imam vikendicu i to je otprilike to. Dosta pričam sa zidovima, razgovaram s psom, pišem poeziju, čitam knjige i gledam televiziju. Ništa drugačije od onoga što rade drugi ljudi, osim što zbog tolikog vremena provedenog sama, možda pričam sa zidovima malo više nego većina."

Tijekom intervjua za irsku televiziju, Flicker je progovorila o povlačenju iz glume te problemima mentalnog zdravlja, otkrivši kako je bolovala od depresije 50 godina, a kao osobu koja joj je spasila život je istaknula liječnika iz bolnice St. Patrick's, dr. Anthonyja Clarea.

"Bilo je teško, ali doktor Clare bio je fantastičan. Spasio mi je život. Bio je izniman prema meni. Doista me izvukao iz ponora. Nevjerojatan um. Razumio me i dopro do mene. Uvijek sam odlazila sretna nakon susreta s njim. Učinio je da se osjećam dobro", riječi su Fricker.

Više o njezinom životu pročitajte OVDJE.

