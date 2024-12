Ella Dvornik progovorila o svom dugogodišnjem problemu: "Najteže je bilo kada..."

Ella Dvornik otkrila je na Instagramu kako je već duži niz godina ima problem s pamćenjem imena ljudi s kojima se upoznaje.

Ella Dvornik jedna je od naših najpoznatijih influencerica, a s tim poslom dolazi i upoznavanje novih ljudi. Dvornik, koja je nedavno proslavila 34. rođendan, na Instagramu se osvrnula na problem s kojim već dugo vremena ne može izaći na kraj, a to je da ne može zapamtiti imena ljudima.

"Uvijek sam imala problem s ovim i uvijek sam pokušala svašta da si pomognem da zapamtim - najteže je bilo kad je bilo više ljudi odjednom i kad imaju dosta tradicionalna imena. Pogotovo jer zbog posla na redovnoj bazi upoznajem hrpetinu ljudi. Od svega jedino što mi je pomoglo je da budem iskrena", započela je Dvornik.

Objasnila je svoje rješenje, ukoliko zaboravi ime osobe s kojom komunicira: "Kad se osoba predstavi i kaže ime, ja ime ponovim na glas nekoliko puta odmah ispred njih. Malo svi budu zatečeni onda im objasnim da to radim jer imam problem za pamćenjem imena i da mi to nekad pomogne da bolje zapamtim, ljudi uglavnom to super prihvate jer shvate da ti je ipak stalo da zapamtiš i pokazeš poštovanje, ali dovoljno si samosvjestan da prihvatiš tu naizgled nepristojnu manu i nesigurnost - pa u 99% slučaja kad me sretnu za pola sata negdje i žele započeti razgovor uvijek u šali ponove svoje ime "ej! Ivana od prije pola sata". Meni je to super simpatičan način za razbijanje leda i ima i neku humorističnu samokritičnu notu."

Na kraju je tražila savjet svojih pratitelja ako su oni imali sličan problem i kako su ga riješili, a jednoj pratiteljici je otkrila da joj je lakše prepoznati lice, no ne i ime: "I točno znam gdje smo se upoznali i što smo pričali, ali ime - nikako."

"Pokušat ću. Ne pamtim pri upoznavanju imena, face da, ali ime...", "Ja sam sebe par puta "uhvatila" da uopće ni ne slušam kad mi netko izgovara svoje ime, a ne mogu si objasniti zašto", "Lakše mi je sad kad vidim da masu ljudi to isto muči. Nikad nisam uspjela zapamtit, nije mi ni došlo do uha a kamoli ostalo. Svaki put neugodnjak", "Ma ja zaboravim u sekundi", otkrili su Ellini pratitelji.

