Tijekom koncerta imao moždani udar: "Jako me boljela glava...''

Američki glumac i reper Donald Glover, poznat i pod umjetničkim imenom Childish Gambino, otkrio je na pozornici tijekom koncerta da je prošle godine pretrpio moždani udar.

Tijekom nastupa na festivalu Camp Flog Gnaw, koji organizira Tyler The Creator, u Los Angelesu u subotu navečer, Glover je publici ispričao razlog zbog kojeg je morao otkazati svoju turneju nedugo nakon što je započela 2024. godine, prenosi BBC.

"Jako me boljela glava u Louisiani, ali svejedno sam odradio nastup", rekao je na pozornici. "Nisam dobro vidio, pa sam u Houstonu otišao u bolnicu i liječnik mi je rekao: "Imali ste moždani udar."

Njegova turneja New World započela je u kolovozu 2024., a sve se odvijalo mjesec dana na turneji. Isprva ju je odgodio, no na kraju je zbog zdravstvenih problema morao u potpunosti otkazati.

Glover, poznat i po svojim glumačkim ulogama u serijama poput "Community", "Atlanta" i "Mr. & Mrs. Smith", našalio se kako kopira kolegu glumca i komičara Jamieja Foxxa, koji je 2023. također pretrpio moždani udar, koji je u početku izgledao kao jaka glavobolja. Zatim je postao ozbiljniji, rekao je publici da je, kad je saznao da je imao moždani udar, osjećao kao da je razočarao sve oko sebe. Posebno je istaknuo da je oduvijek obećavao da će nastupiti u Irskoj, ali to još uvijek nije uspio ostvariti.

Osim što je imao moždani, liječnici su mu pronašli i rupicu na srcu, te je morao proći kroz dvije operacije.

"Kažu da svatko ima dva života, a drugi počinje onog trenutka kad shvatiš da imaš samo jedan", rekao je Glover. "Imate jedan život, ljudi, i moram biti iskren – život koji sam živio s vama bio mi je pravi blagoslov! Kako moja žena kaže, što obožavam: 'Ako je ovaj život okus, čim završim, daj mi još jednu kuglicu.'"

