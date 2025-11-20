Prvi u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!''

Jedan od najupornijih kandidata u povijesti Supertalenta, Bruno Tomašić, ponovno je stao pred žiri — šesti put zaredom. Njegov nastup donio je neočekivani obrat i zadatak kakav dosad nitko nije dobio.

Bruno Tomašić, jedan od najupečatljivijih povratnika u povijesti Supertalenta, ponovno je izašao na pozornicu — po šesti put. Nakon pet nastupa bez prolaza, ovaj put došao je odlučan i pun nade da će se napokon sve okrenuti u njegovu korist.

Prije izvođenja otkrio je kako je protekla njegova priprema i što očekuje:

''Dosad nisam imao prolaz u svojih pet nastupa ovdje, ovo mi je šesti put. Zadnjih godinu dana intenzivno vježbam tu jednu pjesmu. Martina me dosad uvijek kudila, baš bih volio da me konačno malo i pohvali. Očekujem konačan prolaz, sad bi bilo i vrijeme. Najgora su mi bila ta četiri X-a, ali ja sam i optimist. Ako opet dobijem četiri X-a, nema veze, idem dalje, život ide dalje''.

Fabijan je odmah priznao da je godinama priželjkivao njegov uspjeh.

''Koliko sam ja puta htio da ovo uspije''.

Maja je, na svoj način, pohvalila njegovu postojanost, ali i dala komentar koji je izazvao smijeh u studiju.

''Ja ti moram jedno priznati — stvarno ti se divim što svake godine dođeš jer je to jedna vrsta upornosti. A svake godine si donio neki novi talent. Ovaj je čak najmanje grozan''.

Zatim mu je predložila i konkretan smjer za sljedeću sezonu:

''Ajmo prijedlog — obzirom da je čovjek stvarno uporan, ajmo sljedeće godine bez maski, bez gluparanja, i da izabereš neku pjesmu koja je manje vokalno zahtjevna i za koju misliš da ćeš ju otpjevat korektno i da ćemo mi to ispoštivat''.

Martina Tomčić odlučila je Bruni postaviti izazov kakav se u Supertalentu još nije dogodio. Umjesto da ga odmah pošalje kući, dala mu je rok — i vrlo jasnu uputu:

''Što radiš za sedam dana? Dolaziš za sedam dana s pjesmom koju stvarno znaš. Al fakat znaš. I sad ti dajem sedam dana da pjevaš dan i noć, da pjevaš i da budeš prezenter ozbiljnog talenta, u ozbiljnoj maniri, ne podcjenjujući ni nas ni publiku, ni sebe ni svoj talent''.

Maja se nadovezala, naglašavajući koliko je ovaj trenutak bio presedan:

''Ovo nismo nikad dali. Ovo se nikad nije dogodilo''.

