Sa samo 16 godina pomeo pozornicu Supertalenta: ''U doba interneta, ti pjevaš ovo...''

Mladi pjevač Filip Bogdan u Supertalentu je pokazao da stara glazba ima itekako mladu snagu. Njegova izvedba ''Tiho plove moje čežnje'' rasplinula je nostalgiju u studiju i oduševila žiri.

Šesnaestogodišnji Filip Bogdan, mladić koji spaja ljubav prema vintage kulturi i klasičnoj glazbi, na pozornici Supertalenta izveo je pjesmu ''Tiho plove moje čežnje'' Ive Robića. Njegov je nastup donio dašak prošlih vremena i u trenutku osvojio publiku i žiri.

Prije nastupa Filip je otkrio kako je započela njegova fascinacija starom glazbom i gramofonskim pločama.

''Sve je počelo kad je moja sestra dobila gramofon za rođendan i onda smo mi od djeda dobili one male singlice, i slušali smo ih jedno vrijeme. Ljubav se stvorila tako što je mene to zanimalo — kako to iz gramofonskih ploča dolazi zvuk. Ja sam svoju prvu ploču kupio na sajmu. Ona ploča koja košta 10, 15 eura to mama kupi, ove od 40 to ja kupim. Zaljubio sam se u vintage stvari, ne bih ja to nazvao opsesijom, to je neki moj vibe. Više volim pjevati stariju glazbu jer mislim da mogu više pokazati svoje osjećaje. Volim to što radim i eto, to je to''.

Nakon izvedbe, prva je reagirala Martina, koja nije skrivala koliko ju je Filip dirnuo.

''Ja ću prvo prepustiti riječ svojim kolegama jer se prvo moram malo odljubiti, pa kad se odljubim, onda ću nešto reći''.

Fabijan je istaknuo koliko je impresivno vidjeti tinejdžera koji njeguje ovakav glazbeni stil.

''Meni se možda najviše svidjelo što u ovo neko doba interneta i svega ti pjevaš ovako nešto lagano i milujuće. Ono što ja mislim da je zapravo jako bitno za takav žanr je tvoj glas koji je toliko nekako zreo i baš tako ugodan. Točno pola od mene, a opet si toliko zreliji''.

Maja mu je uputila možda najveći kompliment večeri.

''Pa ja bih ovo nazvala fantastičnim pjevanjem. Ovo nije moglo biti korektnije, točnije, ispjevanije, onako kako Martina voli. Mislim da si joj vidio face – žena je umrla, rodila se, uskrsnula, sve ispočetka. Malo je reć da si pomeo večeras. Stvarno, sa 16 godina, baš veliko iznenađenje''.

Davor se našalio na račun izbora pjesme i atmosfere koju je Filip stvorio.

''Lijepo je vratit se u neka malo starija vremena. Meni je nekad i žao što nisam malo stariji, tako da — blago tebi, Martina, ti možeš uživati u tim pjesmama''.

Martina je zatim zaključila svojim potpisom:

''Filipe, bravo. Sa 16 godina je to jedan poprilično dobar vokal. Na ovoj pozornici, kad te srce vuče da frazu malo drugačije otpjevaš — ovdje je to dozvoljeno. Jedva te čekam čut ponovno''.

Prolaz dalje – zasluženo

Filip je jednoglasno prošao u sljedeći krug, a njegov nastup već se sada pamti kao jedno od najugodnijih iznenađenja večeri. Čini se da je Supertalent dobio novog favorita publike i žirija.

