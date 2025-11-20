Prepoznajete li ga? Nije mu ovo prvi put da se pojavio u Supertalentu!

Povratnik Dino Radosavac ponovno je stao na pozornicu Supertalenta i predstavio sasvim novu glazbenu stranu, ostavljajući iza sebe imidž pjevača ''Viskija i tekile''. Njegov nastup izazvao je snažne reakcije žirija, ali i pitanje što se s njim događalo od prošlog pojavljivanja.

Dino Radosavac, povratnik u Supertalent i pjevač koji je prvi put skrenuo pozornost hitom ''Viski i tekila'', ponovno je stao na pozornicu showa i pokazao potpuno novu glazbenu stranu. Njegov povratak izazvao je mnogo interesa, posebno nakon što je Maja Šuput podsjetila na okolnosti njegova prvog nastupa.

Već na početku emisije Maja se prisjetila kako je izgledao njegov put prilikom njegova prvog pojavljivanja.

''Ja sam tebe jako nahvalila i baš sam bila na tvojoj strani kad si zadnji put bio kod nas, a isto tako se sjećam da je moja kolegica Martina bila protiv tvog nastupa i tvog glazbenog izričaja. I sad kad se sjetim, ona je tebi zapravo napravila jednu medvjeđu uslugu — malo je hejtala, cijela nacija se digla na noge i glasala za tebe''.

Što se dogodilo s Dinom u međuvremenu?

Uoči nastupa Dino je otvoreno priznao da razdoblje nakon Supertalenta nije bilo idealno.

''Imao sam dosta druženja s krivim menadžerima i s kafanom. Boem sam u duši. Ne bih baš o tome''.

Nije želio previše ulaziti u detalje, ali je dao naslutiti da je iza njega faza koju želi ostaviti u prošlosti. Govorio je i o svom najvećem hitu.

''Viski i tekila'' je bio jako veliki hit, samo je problem u tome što ja nisam znao to iskoristiti. Znao sam iskoristiti viski i tekilu, ali ne u pjesmi, nego u životu.”

Sada, kako kaže, kreće dalje, stabilniji i fokusiraniji.

''Malo sam došao k sebi, tu je kolega sa mnom koji me vodi kroz svirke i kroz nastupe. Idemo u novu etapu u životu, malo ozbiljnije nego prije, te stvari ćemo ostaviti pozadi''.

Njegov kolega to je i potvrdio:

''Moja uloga je da ga vodim na pravi put''.

Na pozornici je izveo pjesmu ''Dva smo svijeta različita” i već u prvim taktovima pokazao drugačije, emotivnije lice. Maja je bila iskrena u svom dojmu.

''Dino, ja sam stvarno krenula u ovaj tvoj nastup s mišlju da će ovo biti na tragu onog viskija i tekile i onih poskočica koje smo čuli. Ali sad ti kažem stvarno najiskrenije i bez imalo zezancije — ovo je stvarno bilo dobro. Za ovo ti ni Martina Tomčić ne može reć ništa krivo''.

Martina ga je podsjetila na važan aspekt natjecanja.

''Nastup je bio vokalno u svakom slučaju veliki odmak od onog što se sjećamo iz prijašnjih sezona. Ono što me mrvicu muči je — ako ti ozbiljno pretendiraš osvojiti nagradu Supertalenta, to su ozbiljni novci. Što ćeš s tim novcima napravit, a da te opet ne ovuzme gospođa kafana?”

Dino je kratko odgovorio:

“Pa mislim da bih prvo uložio u svoje pjevanje''.

Martina je ipak pohvalila njegov novi smjer:

“U svakom slučaju, smjer u kojem ideš je smjer koji ja jako pozdravljam''.

Davor je istaknuo koliko je Dino djelovao emotivno dojmljiv.

''Za mene si ti i prvi put s pjesmom izazvao određenu emociju, a sad još i više. Nekad je talent izazvati emociju, i jako mi se sviđa koju emociju uspiješ izazvati opet kod mene''.

Fabijan je u svom komentaru imao sličnu poruku, ali je ukazao i na Dinovu autentičnost.

''Ja bih možda htio ukazati na tvoj najveći talent, a to je da ti nekako to pričaš kroz neku svoju priču, bilo to točno ili krivo. Moram ti priznati da sam se veselio i viskiju i tekili, jer to je ono čime si se ti predstavio, ali i ova tvoja osjećajnija strana je i dalje zanimljiva''.

Iako je Martina glasala s ne, preostali članovi žirija dali su mu prolaz, čime je Dino osigurao nastavak svog puta u showu. Njegov povratak u Supertalent pokazao je da publika i žiri i dalje pamte njegovu energiju, ali sada i cijene njegov vokalni napredak i zreliji pristup.

