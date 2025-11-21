Živa Barbie! Preslatka Maja u nježnom outfitu izgleda kao najpoznatija lutka na svijetu

Maja Šuput u novu epizodu Supertalenta ušetala je kao živa Barbie lutka.
Maja Šuput u nježno rozoj haljini izgleda baš kao ova lutka, a njen stilist Marko Grubnić ispričao nam je nešto više o outfitu.
''Mislim da je ovo tipičan Barbie outfit i svi mi gledatelji koji gledamo Maju i zamišljamo kako ta živa Barbie treba izgledati, mislim da je to upravo ovaj styling. Ovi detalji, mislim da je to upravo to.''
''Jedna nježna Maja jako voli ovakve outfite jer smatra da ljudi nju najviše vole vidjeti ovakve uzdanjima. Ima haljenu od kristala, naravno o rozoj boji, velikim naučnicama u obliku ruže koje su ove sezone itakako popularne. Tako da je jedna, neću reći ziheraška varijanta, ali zanimljiva varijanta ako probamo zamisliti ženu, odnosno Maju u likoj dijelu Barbike.''
