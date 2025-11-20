Martini Tomčić nije bilo dobro dok je ovo gledala: ''Došli smo vas šokirati!''

Duo Parshyns priredio je jedan od najopasnijih nastupa sezone, a žiri je njihove akrobacije dočekao s kombinacijom straha i divljenja.

Duo Parshyns, Ana i Aleksandar, na pozornici Supertalenta izveo je jedan od najopasnijih i najdramatičnijih nastupa sezone. Već prije izlaska dali su naslutiti da pripremaju nešto što publika i žiri rijetko imaju priliku vidjeti.

Prije nastupa kratko su najavili što slijedi:

''Došli smo vas šokirati. Ovo što mi radimo je jako opasno i malo ljudi to radi. U Guinnessovoj knjizi rekorda imamo osobni rekord. Ljudi ostanu šokirani jer nikada to nisu vidjeli. Rekorde iz Guinnessove knjige ćete vidjeti večeras na pozornici''.

Već na početku bilo je jasno da se priprema nešto iznimno riskantno. Martina Tomčić nije skrivala strah dok je promatrala početne akrobacije.

''Neee, nije mi dobro, nije mi ugodno!'', vikala je, gledajući što se sprema.

Duo Parshyns, Ana i Aleksandar, Supertalent Foto: Nova TV

Njihove akrobacije bile su ekstremno opasne, a visina izvedbe dodatno je pojačala dramatičnost atmosfere u studiju. Član žirija Davor Bilman bio je posebno impresioniran.

''Ovo je bilo vau. Mislim i da nam je to službeno najviša točka koju smo imali, 11 metara visine je ovdje. Bilo mi je zastrašujuće, bilo je jako vješto i uživao sam u trenucima kad nisam bio prestrašen. Zaista dobro''.

Maja Šuput svoje je dojmove opisala vrlo emotivno i slikovito, otkrivši koliko ju je nastup fizički pogodio.

Duo Parshyns, Ana i Aleksandar, Supertalent Foto: Nova TV

''Ne znam kako je to moguće, ali ja sam osjetila bol, iako sam sjedila. Iako sam željela uživati u vašem nastupu jer ste sjajni i nevjerojatni, nisam se osjećala dobro i samo sam željela da nastup završi i da preživite. Znam da vam to zvuči blesavo i ludo, ali sam sigurna da nisam bila jedina. Ljudi, fantastični ste, ali i potpuno ludi. Stvarno sam mislila da će njemu pozliti i da će mu zubi poispadati.”

Fabijan se također osvrnuo na emocionalni naboj izvedbe:

Duo Parshyns, Ana i Aleksandar, Supertalent Foto: Nova TV

''Ludo je što ste u svima nama izazvali nešto. Nije baš bilo ugodno, ali ipak smo nešto osjetili i hvala vam na tome''.

Najstroža kritika došla je od Martine, koja je istaknula svoj dvojaki doživljaj nastupa.

''Razumijem da je vaš posao da budete provokativni i da nas ostavite bez riječi, ali niste nam priuštili trenutke u kojima se osjećamo dobro i pozitivno, već samo… Želim reći još samo jednu stvar. Nije baš bilo čisto, nego dosta neuredno. To bi bio moj komentar. Zbunjena sam, stvarno sam zbunjena''.

Duo Parshyns, Ana i Aleksandar, Supertalent Foto: Nova TV

Duo Parshyns, Supertalent - 15 Foto: Nova TV

Duo Parshyns, Supertalent - 12 Foto: Nova TV

Iako su izazvali paniku, nelagodu, divljenje i kaos emocija među žirijem, Duo Parshyns uspio je izboriti prolazak u sljedeći krug. Njihov nastup ostavio je snažan utjecaj — možda ne ugodan, ali zasigurno nezaboravan.

