Neuobičajeni talent 13-godišnjeg dječaka sve je oduševio: ''Daj Bože čim više ovakve djece!''

Trinaestogodišnji Matea Stanović osvojio je žiri Supertalenta neobičnim talentom za svoje godine — heklanjem. Njegov nastup bio je jedan od najšarmantnijih trenutaka večeri.

U šestom nastupu večeri, pozornicu Supertalenta zauzeo je 13-godišnji Matea Stanović, dječak čiji je talent daleko od uobičajenih aktivnosti njegovih vršnjaka. Dok se njegovi prijatelji bave sportom, Matea je pronašao svoj svijet u — heklanju.

Prije izvedbe, njegova je mama s ponosom ispričala kako je Matea od najranijih godina pokazivao strpljenje i ljubav prema rukotvorinama.

''Moj talent je heklanje. Moji vršnjaci se bave nogometom, košarkom, ja jako volim gledati kako oni igraju, ali to nije za mene'', priznao je Matea.

''Matea je smješko, veseljak, uvijek je raspoložen dječak i jako sam ponosna na njega. Neka djeca su cijeli dan na mobitelu, a on hekla'', dodala je njegova mama.

Matea je priznao da je izradio impresivan broj igračaka.

''Mislim da sam isheklao oko 700 igračaka i više. Moj san je da postanem jedan od najpoznatijih modnih kreatora''.

Već pri ulasku na pozornicu Maja je u šali komentirala njegov odnos s Martinom:

''Baka i unuk''.

Davor Bilman pohvalio je njegov odabir talenta i poruku koju time šalje.

''Sviđa mi se što radiš u današnje vrijeme nešto baš posebno, i sviđa mi se ovo što si rekao — treba slušati majke i bake''.

Martina Tomčić posebno je istaknula nevjerojatnu činjenicu da je tako mlad dječak uspio naučiti nju, odraslu ženu, novoj vještini.

''S 13 godina baviti se ovakvom stvari i naučiti ženu od 50 godina kako se hekla je apsolutni talent. I ja ću samo reć onu popularnu rečenicu: daj Bože čim više ovakve djece i onda će ova zemljica biti ljepše mjesto za živjeti. Bravo''.

Njegova toplina, talent i vedrina osvojili su žiri pa je Matea zasluženo prošao u sljedeći krug Supertalenta — dok se publika još dugo smiješila zbog njegove iskrenosti i skromnosti.

