Teniski as s 23 godine mlađom suprugom dočekao prinovu, ovo je njegovo peto dijete

Boris Becker ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog radosnih obiteljskih vijesti koje su oduševile njegove pratitelje i obožavatelje.

Legendarni tenisač Boris Becker dočekao je svoje peto dijete, a sretnu je vijest objavio na Instagramu samo dan uoči 58. rođendana.

Njegova supruga, Lilian de Carvalho Monteiro, na svijet je donijela djevojčicu kojoj su roditelji dali posebno ime – Zoë Vittoria Becker.

Ponosni je otac uz emotivnu objavu podijelio i fotografiju na kojoj pozira sa suprugom i novorođenčetom, držeći se za ruke.

Pogledaji ovo Celebrity Predivna djevojka Borne Ćorića prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju

Becker već ima četvero djece iz prijašnjih odnosa: sinove Noaha i Eliasa iz braka s Barbarom Feltus, kćer koju je dobio s ruskom manekenkom Angelom Ermakovom te sina Amadeusa iz braka s Lilly Kerssenberg. Dolazak male djevojčice dodatno je obogatio i proširio njegovu obitelj.

Boris Becker i Lilian de Carvalho Monteiro - 2 Foto: Afp

Boris Becker i Lilian de Carvalho Monteiro - 3 Foto: Afp

Boris i Lilian izrekli su sudbonosno ''da'' u rujnu 2024. na glamuroznom vjenčanju u Portofinu, a u lipnju ove godine otkrili su da iščekuju prinovu.

Becker je u intervjuu priznao da je Lilian upoznao u teškom razdoblju.

Boris Becker i Lilian de Carvalho Monteiro - 4 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kad je kopča na kombinezonu glazbene ikone popustila, fotografi su se natjecali za najbolji kadar

"Upoznali smo se u vrijeme kada sam bio potpuno slomljen – profesionalno, psihički i fizički. Osjećao sam se gore nego ikada u životu. Ipak, Lilian je vidjela nešto u meni i ostala uz mene."

Galerija 1 1 1 1 1

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''