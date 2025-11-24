Preminuo je kultni glumac, pamtit ćemo ga po jezivim horor-ulogama

Karijera Uda Kiera bila je duga više od pet desetljeća, iza njega je više od 200 impresivnih uloga u europskoj i holivudskoj kinematografiji.

Njemački glumac Udo Kier, koji je surađivao s Andyjem Warholom i Madonnom, preminuo je u dobi od 81 godine, piše Daily Mail.

Kier je preminuo u nedjelju ujutro, potvrdio je njegov partner Delbert McBride za Variety.

Proslavio se ulogama u kultnim filmovima "Flesh for Frankenstein" (1973.) i "Blood for Dracula" (1974.) redatelja Paula Morrisseyja, koje je producirao Andy Warhol. Tijekom sljedećih desetljeća nastavio je karijeru u Europi, gdje je surađivao s redateljem Rainerom Wernerom Fassbinderom na filmovima "The Stationmaster's Wife" (1977.), "The Third Generation" (1979.) i "Lili Marleen" (1981.).

Na Filmskom festivalu u Berlinu upoznao je redatelja Gusa Van Santa, koji mu je pomogao dobiti američku radnu dozvolu i članstvo u glumačkom sindikatu SAG. To mu je omogućilo nastup u filmu "My Own Private Idaho" (1991.) s Riverom Phoenixom i Keanuom Reevesom.

Kier je započeo dugogodišnju suradnju s danskim redateljem Larsom von Trierom krajem 1980-ih, počevši s filmom "Epidemic". Kasnije se pojavio i u "Europi" (1991.), kao i u nekoliko epizoda kultne serije "The Kingdom". Nastavio je suradnju s von Trierom u filmovima "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark", "Dogville" s Nicole Kidman, "Melancholia" s Kirsten Dunst i "Nymphomaniac: Vol. II" (2013.).

Njegova filmografija uključuje popularne naslove kao što su "Ace Ventura: Šašavi detektiv", "Armageddon", "Blade", ali i pojavljivanje u Madonninu provokativnom projektu – knjizi "Sex" iz 1992. godine. Također se pojavio u njezinim glazbenim spotovima "Erotica" i "Deeper and Deeper".

Glumac je bio aktivan sve do nedavno – ove se godine pojavio u filmu "The Secret Agent" redatelja Klebera Mendonçe Filha.

Udo Kier, rođen kao Udo Kierspe u Kölnu, Njemačka, došao je na svijet u bolnici koja je samo nekoliko sati nakon njegova rođenja bombardirana. S 18 godina preselio se u London nakon što je u baru upoznao Fassbindera.

U razgovoru za Variety 2024. godine izjavio je: "Volio sam pažnju, zato sam postao glumac."

Nakon desetljeća provedenih između Europe i SAD-a skrasio se u Los Angelesu i Palm Springsu, gdje je živio u bivšoj knjižnici iz sredine 20. stoljeća i razvio strast prema umjetnosti, arhitekturi i kolekcionarstvu.

