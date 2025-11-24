Naša zlatna olimpijka otkrila kakav je život u braku: ''Moj Filip kaže da...''

Barbara Matić gostovala je u emisiji ''Velika pitanja malih ljudi'' i pričala o svojoj uspješnoj karijeri, ali i o privatnom životu.

Zlatna olimpijka, Barbara Matić, gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju. Najmlađa i najslađa radijska voditeljica, Maša, postavila je niz iskrenih i duhovitih pitanja, na koja je Barbara otvoreno odgovorila.

Na pitanje kako je to biti svjetska prvakinja u džudu, Barbara je priznala da još nije do svjesna svojih rezultata:

"Možda kad prođe još koja godina, kad odlučim da sam sto posto gotova s džudom, onda ću shvatiti koliko su to zapravo veliki rezultati."

Otkrila je jedan zanimljiv detalj - gdje drži sve svoje medalje.

"Kod roditelja su sve medalje imale svoje mjesto na jednoj letvici iza vrata. A otkad smo se sestra i ja preselile, sve medalje stoje u kutiji, što, nažalost, nije baš za pohvalu. Još im nisam našla pravo mjesto. Čak i olimpijska stoji u kutiji, ali u posebnoj", priznaje.

Mašu je zanimalo nosi li Barbara neki sretni predmet na natjecanja.

"Imala sam jednu trenirku u kojoj sam se uvijek zagrijavala, od kadetskih dana pa sve do Olimpijskih igara u Tokiju. Onda sam odlučila da se više neću zamarati time, jer jednom kad je nisam ponijela, plakala sam i krivila mamu da mi je nije stavila u torbu, iako se sama pakiram", priča uspješna Splićanka.

Podijelila je da najviše voli pojesti sarmu i pizzu, a Mašu je zanimalo koliko tanjura hrane pojede nakon najzahtjevnijeg treninga.

"To ne smijem reći jer će ovo možda slušati moj trener. Ako želiš ostati u kategoriji do 70 kilograma, moraš paziti što jedeš. Pogotovo kada prije turnira moramo skinuti koji kilogram. Ali nakon treninga znam biti jako, jako gladna i pojesti možda više nego što bih trebala", iskrena je bila Matić.

Barbara se nedavno udala za džudaša Filipa Đinovića i Maši otkrila kako je u bračnoj zajednici.

"Isto je kao i prije braka. Samo Filip kaže da sad malo više vičem na njega, ali nije, zeza se", šaljivo je rekla za bravo! KIDS.

A o samom vjenčanju dodaje:

"Većina stvari koje smo zamislili i isplanirali na kraju je bila baš tako. Malo smo se bojali hoće li padati kiša, jer je jedan dio bio na otvorenom, ali kiša nas je ispoštovala i pala je tek kad smo ušli u zatvoreni dio. Tako da je otprilike 99 % stvari ispalo baš onako kako smo planirali i stvarno je bilo super."

Na pitanje ima li skriveni talent koji nema veze sa sportom, Barbara je otkrila:

"Znam se zezati da mogu micati ušima, ali vam neću to sada pokazivati, ha, ha. Voljela bih znati pjevati. Možda ću jednog dana i naučiti dovoljno dobro da bude ugodno za slušati."

