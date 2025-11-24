Bujnija nego prije! Ivana Knoll izbacila svoj prvi singl uz vruće kadrove spota

Ivana Knoll započela je glazbenu karijeru kao DJ Knölldoll i predstavila svoj prvi singl "City Lights" uz atraktivan spot i promociju u Miamiju.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll, koja se u posljednje vrijeme posvetila glazbi, predstavila je svoj prvi autorski singl.

Pod umjetničkim imenom DJ Knölldoll, objavila je pjesmu "City Lights" na YouTubeu, uz upečatljiv videospot.

Promocija singla odvijala se u Miamiju, gdje je Ivana puštala pjesmu vozeći se u kabrioletu, dok je njezina ekipa uživala u noćnim svjetlima grada.

Knoll je već zabilježila nekoliko nastupa kao DJ-ica, a najviše pažnje privukla je na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje je prvi put nastupila pred širom publikom.

U jednom intervjuu otkrila je da je DJ-ing zahtjevniji nego što se na prvi pogled čini, te da sate provodi u učenju miksanja i pripremi svojih nastupa. Također, pojavila se i u videospotu za pjesmu "El Fuego" srpskog pjevača Valentina.

Ivana Knoll nedavno je upoznala je i najvećeg svjetskog DJ-a, Davida Guettu.

