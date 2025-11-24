Pretraži
Bujnija nego prije! Ivana Knoll izbacila svoj prvi singl uz vruće kadrove spota

Piše I.G., Danas @ 16:42 Celebrity komentari
Ivana Knoll - 4 Ivana Knoll - 4 Foto: Screenshot/Youtube

Ivana Knoll započela je glazbenu karijeru kao DJ Knölldoll i predstavila svoj prvi singl "City Lights" uz atraktivan spot i promociju u Miamiju.

Vjenčali se Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa
"vožnja života!"
Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
Stigla 251 pjesma za Doru 2026.
tko će u Beč?
Zatvorene su prijave za Doru 2026., stigao je veliki broj pjesama!
Barbara Matić otkrila kakav je život u braku, gdje čuva medalje i što voli jesti: "Nakon treninga znam pojesti možda više nego što bih trebala"
nedavno se udala
Naša zlatna olimpijka otkrila kakav je život u braku: ''Moj Filip kaže da...''
Elena Kitić na očevom koncertu u Areni Zagreb doživjela neočekivanu situaciju
proširio se video
Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda sa suprugom Jurom
''nikad nismo skrivali''
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
vijesti
Provjerite police! Povlači se jedna od najomiljenijih čokolada:
Upozorenje iz trgovine
Provjerite zalihe! Povlači se jedna od najpopularnijih čokolada: "Odmah prestanite s upotrebom"
Podignuta optužnica protiv mladića (20). Napravio je dijete 14-godišnjakinji
Odbio dati iskaz
Mladić optužen za teško spolno zlostavljanje: 14-godišnjakinja rodila njegovo dijete
Danas se očekuju zaključci statičara o Vjesnikovom neboderu
IZJAVA NAKON SASTANKA
Sada je konačno! Objavljeno što će biti s Vjesnikom
show
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
Stručnjaci su zabrinuti
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Bahati vozač mislio da je najpametniji dok mu kamiondžija nije očitao bukvicu
Zanimljivo
Bahati vozač mislio da je najpametniji dok mu kamiondžija nije očitao bukvicu
tech
Prva ljudska smrt od soja ptičje gripe H5N5 u svijetu potvrđena u SAD‑u
Zabrinutost raste
Prva ljudska smrt od soja ptičje gripe H5N5 u svijetu potvrđena u SAD‑u
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Znanstvenici došli do nevjerojatnog otkrića kako tumori sprječavaju imunološki sustav da ih uništi
Ključ za buduće terapije
Znanstvenici došli do nevjerojatnog otkrića kako tumori sprječavaju imunološki sustav da ih uništi
sport
Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Ante Rebić: Evo što mu je poručio
Tako se to radi
VIDEO Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Rebić: Evo što mu je poručio
VIDEO Real Sociedad preokretom svladao Osasunu: Ante Budimir ušao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Nesretan povratak Budimira u redove Osasune: Vatreni slavio preokretom
tv
U dobru i zlu: Želi mu pomoći pa makar to značilo da će završiti u zatvoru
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Želi mu pomoći pa makar to značilo da će završiti u zatvoru
Kumovi: Napokon je sve dobro, ali on se nikako ne može riješiti crnih misli
KUMOVI
Kumovi: Napokon je sve dobro, ali on se nikako ne može riješiti crnih misli
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
putovanja
Otok Migingo je najnaseljeniji otok na svijetu
A gdje je kladionica!?
4 kafića, javna kuća i ljekarna: Je li ovo najnaseljeniji otok na svijetu?
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara
Nevjerojatno, ali istinito
Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara
lifestyle
Mirela Holy u Steve Madden Cobra gležnjačama s neobičnim kišobranom 2025.
Uvijek privlači poglede
Gležnjače Mirele Holy hrabar su izbor za skliske zagrebačke ulice, ali ipak ih je zasjenio – kišobran
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
Ulična moda Zagreb čupavi zimski kaput
Najveći zimski trend
Brineta sa zagrebačke špice zna dobar trik za naglašavanje figure – čak i kad nosi čupav zimski kaput
sve
