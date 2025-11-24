Bujnija nego prije! Ivana Knoll izbacila svoj prvi singl uz vruće kadrove spota

Ivana Knoll započela je glazbenu karijeru kao DJ Knölldoll i predstavila svoj prvi singl "City Lights" uz atraktivan spot i promociju u Miamiju.
Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll, koja se u posljednje vrijeme posvetila glazbi, predstavila je svoj prvi autorski singl.3 vijesti o kojima se priča ''nikad ovo nismo dali!'' Prvi put u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!'' proširio se video Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom ''nikad nismo skrivali'' Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
Galerija 25 25 25 25 25
Pod umjetničkim imenom DJ Knölldoll, objavila je pjesmu "City Lights" na YouTubeu, uz upečatljiv videospot.
Ivana Knoll - 3 Foto: Screenshot/Youtube
Promocija singla odvijala se u Miamiju, gdje je Ivana puštala pjesmu vozeći se u kabrioletu, dok je njezina ekipa uživala u noćnim svjetlima grada.
Pogledaji ovo Nekad i sad Svi je znamo kao ženu s golubovima, no iza filmske magije krije se jako teška životna priča
Knoll je već zabilježila nekoliko nastupa kao DJ-ica, a najviše pažnje privukla je na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje je prvi put nastupila pred širom publikom.
U jednom intervjuu otkrila je da je DJ-ing zahtjevniji nego što se na prvi pogled čini, te da sate provodi u učenju miksanja i pripremi svojih nastupa. Također, pojavila se i u videospotu za pjesmu "El Fuego" srpskog pjevača Valentina.
Ivana Knoll - 2 Foto: Screenshot/Youtube
Ivana Knoll - 1 Foto: Screenshot/Youtube
Ivana Knoll nedavno je upoznala je i najvećeg svjetskog DJ-a, Davida Guettu.
Pogledaji ovo Preporuke Tko je markantni frajer iz novog romantičnog filma? O njemu se jako malo zna!
Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram
Ivana Knoll - 1 Foto: Ivana Knoll/Instagram
Kako Ivana izgleda bez trunke fotošopa, pogledajte OVDJE.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Ova slatka djevojčica iz hit-serije zbog čaše vina u 14. godini zamalo si je uništila život
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Senzacija s Kosova zavodljivim pozama u bikiniju skupila 1,7 milijuna lajkova!
Pogledaji ovo Clubzone Rišpet okupio zvjezdanu ekipu u novoj božićnoj pjesmi, pogledajte rezultat!