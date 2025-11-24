Tko je markantni frajer iz novog romantičnog filma? O njemu se jako malo zna!

Pojavio se iznenada, dobio glavnu ulogu i pozornost gledatelja, ali o njegovu privatnom životu zna se vrlo malo.
Tom Wozniczka pojavljuje se u romantičnoj komediji ''Champagne Problems'', filmu smještenom u čarobnu francusku provinciju. U priči Minka Kelly glumi američku poduzetnicu koja dolazi u Francusku preuzeti obiteljsku šampanjsku kuću, no situacija se zakomplicira kada upozna šarmantnog Henrija Cassella, kojeg utjelovljuje upravo Wozniczka.3 vijesti o kojima se priča ''nikad ovo nismo dali!'' Prvi put u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!'' proširio se video Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom ''nikad nismo skrivali'' Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
Njihova kemija na ekranu privukla je veliku pozornost gledatelja, a tko je zapravo ovaj 32-godišnji markantni glumac?
Tom Wozniczka je francuski glumac u usponu, poznat i po ulogama u serijama poput ''Slow Horses'' i ''Drops of God''. Iako još nije osvojio velika filmska priznanja, njegova uloga u "Champagne Problems" mogla bi biti prekretnica u karijeri. Wozniczka je posebno zapažen zbog svog elegantnog izgleda, prirodne karizme i uvjerljive glume.
Pogledaji ovo Celebrity Prvi put u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!''
Za razliku od mnogih svojih kolega, Tom svoj privatni život drži podalje od javnosti. U medijima se ne spominju skandali ni ljubavne drame, a fanovi nagađaju da je trenutačno slobodan. Na njegovim društvenim mrežama prevladavaju profesionalne objave i fotografije s putovanja.
Film ''Champagne Problems'' Foto: Profimedia
Tom Wozniczka Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je kultni glumac, pamtit ćemo ga po jezivim horor-ulogama
Na Instagramu ga prati oko 15 tisuća ljudi, a profil mu odiše jednostavnošću i stilom. Markantni glumac na društvenim mrežama rijetko dijeli sadržaje iz privatnog života, što mu samo dodatno podiže dozu tajanstvenosti i šarma.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Neuobičajeni talent 13-godišnjeg dječaka sve je oduševio: ''Daj Bože čim više ovakve djece!''
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivana objava našeg glumca! U šumi se polugol valjao po snijegu