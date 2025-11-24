Tko je markantni frajer iz novog romantičnog filma? O njemu se jako malo zna!

Pojavio se iznenada, dobio glavnu ulogu i pozornost gledatelja, ali o njegovu privatnom životu zna se vrlo malo.

Tom Wozniczka pojavljuje se u romantičnoj komediji ''Champagne Problems'', filmu smještenom u čarobnu francusku provinciju. U priči Minka Kelly glumi američku poduzetnicu koja dolazi u Francusku preuzeti obiteljsku šampanjsku kuću, no situacija se zakomplicira kada upozna šarmantnog Henrija Cassella, kojeg utjelovljuje upravo Wozniczka.

Njihova kemija na ekranu privukla je veliku pozornost gledatelja, a tko je zapravo ovaj 32-godišnji markantni glumac?

Tom Wozniczka je francuski glumac u usponu, poznat i po ulogama u serijama poput ''Slow Horses'' i ''Drops of God''. Iako još nije osvojio velika filmska priznanja, njegova uloga u "Champagne Problems" mogla bi biti prekretnica u karijeri. Wozniczka je posebno zapažen zbog svog elegantnog izgleda, prirodne karizme i uvjerljive glume.

Pogledaji ovo Celebrity Prvi put u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!''

Za razliku od mnogih svojih kolega, Tom svoj privatni život drži podalje od javnosti. U medijima se ne spominju skandali ni ljubavne drame, a fanovi nagađaju da je trenutačno slobodan. Na njegovim društvenim mrežama prevladavaju profesionalne objave i fotografije s putovanja.

Film ''Champagne Problems'' Foto: Profimedia

Tom Wozniczka Foto: Profimedia

Jeste li gledali film ''Champagne Problems'? Da, prekrasan film

Ne, ali sada hoću

Ne, niti ne planiram Da, prekrasan film

Ne, ali sada hoću

Ne, niti ne planiram Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je kultni glumac, pamtit ćemo ga po jezivim horor-ulogama

Na Instagramu ga prati oko 15 tisuća ljudi, a profil mu odiše jednostavnošću i stilom. Markantni glumac na društvenim mrežama rijetko dijeli sadržaje iz privatnog života, što mu samo dodatno podiže dozu tajanstvenosti i šarma.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Neuobičajeni talent 13-godišnjeg dječaka sve je oduševio: ''Daj Bože čim više ovakve djece!''

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivana objava našeg glumca! U šumi se polugol valjao po snijegu