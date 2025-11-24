Neočekivana objava našeg glumca! U šumi se polugol valjao po snijegu

Dokaz mentalne snage i predanosti – Dušan Bućan sve je zabilježio i podijelio s pratiteljima.

Glumac Dušan Bućan sprema se za jednu avanturu – utrku kroz pustinju Dakar 2026. godine. Na tom uzbudljivom putovanju trebao bi biti suvozač našem proslavljenom automobilističkom asu Jurju Šebalju.

Pripreme za zahtjevnu vožnju Bućan je odlučio podignuti na potpuno novu razinu – objavio je video iz prirode, u kojem koristi niske temperature za mentalnu i fizičku izdržljivost. Snimka prikazuje glumca kako se u snijegu valja gotovo potpuno razodjeven – na sebi ima samo gaće i čizme.

''Pripreme za Dakar i pustinju ne jenjavaju, a ovo nije ledena kupka, ali nije ni daleko! Idemo'', rekao je glumac u videu, a zatim napravio ''anđela u snijegu''.

"Valjanje u snijegu prije valjanja u pijesku!" poručio je u opisu videa.

Njegova objava na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije, a mnogi su mu čestitali na hrabrosti i posvećenosti izazovu koji ga čeka.

''To, care'', ''Top si'', ''Ajde, budi frajer i skini čizme'', ''Ajme, bez komentara'', ''Čestitam na hrabrosti'', ''Nije to to, skini čizme'', ''Bravo'', ''Nije tebi lako'', ''Hrabro'', dio je komentara s Facebooka.

Ako je suditi po ovom videu, Bućan Dakar ne shvaća nimalo olako – pripreme su već sada ekstremne.

