Neočekivana objava našeg glumca! U šumi se polugol valjao po snijegu

Dokaz mentalne snage i predanosti – Dušan Bućan sve je zabilježio i podijelio s pratiteljima.
Pripreme za zahtjevnu vožnju Bućan je odlučio podignuti na potpuno novu razinu – objavio je video iz prirode, u kojem koristi niske temperature za mentalnu i fizičku izdržljivost. Snimka prikazuje glumca kako se u snijegu valja gotovo potpuno razodjeven – na sebi ima samo gaće i čizme.
''Pripreme za Dakar i pustinju ne jenjavaju, a ovo nije ledena kupka, ali nije ni daleko! Idemo'', rekao je glumac u videu, a zatim napravio ''anđela u snijegu''.
"Valjanje u snijegu prije valjanja u pijesku!" poručio je u opisu videa.
Njegova objava na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije, a mnogi su mu čestitali na hrabrosti i posvećenosti izazovu koji ga čeka.
''To, care'', ''Top si'', ''Ajde, budi frajer i skini čizme'', ''Ajme, bez komentara'', ''Čestitam na hrabrosti'', ''Nije to to, skini čizme'', ''Bravo'', ''Nije tebi lako'', ''Hrabro'', dio je komentara s Facebooka.
Ako je suditi po ovom videu, Bućan Dakar ne shvaća nimalo olako – pripreme su već sada ekstremne.
