Malena Zoa unijela je sklad u obitelj našeg glumačko-glazbenog para

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 19:47
Foto: DNEVNIK.hr

Između proba u kazalištu, rada u glazbenom studiju i brige o kćeri, pronašli su pravi sklad. Uz pjesmu i smijeh, svakodnevica Dušana Bućana i supruge Sare pretvorila se u zanimljiv spoj umjetnosti i roditeljstva. Njihov bend Svarog ima i novu pjesmu. Ovaj glazbeno-glumački par našoj Jeleni Prpoš za IN magazin ispričao je sve o izazovima i promjenama koje je u njihove živote unijela malena Zoa.

