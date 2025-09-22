Malena Zoa unijela je sklad u obitelj našeg glumačko-glazbenog para

Između proba u kazalištu, rada u glazbenom studiju i brige o kćeri, pronašli su pravi sklad. Uz pjesmu i smijeh, svakodnevica Dušana Bućana i supruge Sare pretvorila se u zanimljiv spoj umjetnosti i roditeljstva. Njihov bend Svarog ima i novu pjesmu. Ovaj glazbeno-glumački par našoj Jeleni Prpoš za IN magazin ispričao je sve o izazovima i promjenama koje je u njihove živote unijela malena Zoa.

Nazvavši je Zoa, imenom čije je značenje život, Dušan i Sara Bućan uistinu su dobili puninu života. Radost o kakvoj su mogli samo sanjati. Iako, naravno, roditeljski izazovi donose i brojne promjene. Promjene, posljednjih deset mjeseci, koliko malena ljepotica broji, na koje gledaju s velikim osmijehom na licu.



''Turbulentno. Da, turbulentno totalno, veselo. Ne oprašta do kasno druženja, ne dozvoljava galamu na večer. Sve smo nekako prilagodili njoj što je normalno. Ujutro tata ima ritual, on se ranije budi skupa s njom, pa onda nju kupa, presvlači, oblači, onda se ja probudim, onda ide doručak. Kad se vrati s posla, onda je šuškanje zajedno i maženje. Raspodijelimo se, kako kad stigne, ko ima više vremena, ovaj mu drugi uvalja dijete i to je to'', pričaju Sara i Dušan.

Malena šefica, nasreću, voli glazbu pa ovom dvojcu dopušta često muziciranje. Iz glazbenog studija, njihov bend Svarog lansirao je novu pjesmu. Crveni halteri.

''Zapravo jako stara pjesma. Da, zapravo je stara. Još iz srednje škole. To je bila moja jedna ekipa. Mi smo to zajedno onako, znao bi se veseli na nekim tulumima i ono kad god ne bi znali šta bi,onda bi tu pjesmu opalili. Samo što smo imali onak prve dvije strofe i to je bilo to. Nije ona bila ništa razrađena''.

No umiješala se Sara, koju iz milja zovu mamom benda, a koja nije htjela da ova, ali i brojne druge pjesme koje je Dušan napisao, skupljaju prašinu u nekoj od ladica.

''Ajde, pohvali me malo. Zapravo, Sara je ta koja je prije pjevala i bomba je kad pjeva. Ona me nekako i ohrabrila vezano za tekstove, neke melodije i nešto svašto'', govori Dušan.

''Ja sam rekla kad sam bila mala da ću ja po danu pjevati, a na večer ću mesti cestu. Jer imala sam dva prijatelja, smetlara, pa sam na njima uvijek na večer pjevala kad su oni meli cestu. I tako je to ostalo'', govori Sara.

Uspjeli su se tako i lako dogovoriti tko će biti koji od likova iz kreativnog videospota.

A hoće li možda i njihova Zoa jednom biti studentica Akademije dramskih umjetnosti ili je još prerano za reći?

''Po urlanju mislim da ima pjevačkog talenta, a i glumu po muljaži, to se već kuži''.

Svakako nije muljaža ljubav koja svakim danom jača u ovoj obitelji. Međusobna su si potpora i ono najvažnije, uživaju u roditeljskoj ulozi.

''Od 0-24, jednostavno razmisljaš o djetetu. I u budućnosti razmislit ćeš o dobrobiti tog djeteta. Da bude zdravo, da bude pravo i stavljati nekako nju apsolutno ispred sebe, ispred svojih potreba''.

Biti okružen dvjema jakim ženama, šali se ovaj glumac, nije jednostavno. No ipak nekako preživljava.

''Najbolja žena na svijetu, najbolji muž na svijetu. Ono, ljigavi do kraja'', šale se.

Ovoj idili pridonosi i život na selu. Prednosti takvog života su, kažu, velike. Tako i kod odgoja djeteta.

''Nema mobitela, nema televizora, ništa od toga. Usred šume, druži se sa psima, životinjama i tako želimo i da ostane''.

No, svakako će Zoa poslušati novi album njihova benda koji se priprema ili pak pogledati novu Dušanovu predstavu iz Hrvatskog narodnog kazalista. A dotad, uobičajena svakodnevica. Vesela, razigrana, i nadaju se, što više bezbrižna.

