Rišpet okupio zvjezdanu ekipu u novoj božićnoj pjesmi, pogledajte rezultat!

Grupa Rišpet daruje blagdansku pjesmu "Bila zvizda Betlehema", snimljenu uz glasove domaćih glazbenih zvijezda i prijatelja, kao božićnu poruku zajedništva i topline.

Rišpet ove godine daruje publici pravu božićnu glazbenu čaroliju – novu pjesmu "Bila zvizda Betlehema", u kojoj su im se pridružili brojni prijatelji, neki od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbene scene.

Pjesmu je skladao Pero Kozomara, tekst potpisuje Robert Pauletić, dok je za suvremen i emotivan aranžman zaslužan Leo Škaro. No ono što ovu pjesmu čini uistinu posebnom jest činjenica da je Rišpet nije otpjevao sam – nego uz podršku prijatelja i kolega.

U snimanju pjesme sudjelovali su: Zorica Kondža, Dražen Zečić, Neno Belan, Jole, Duško Ćurlić, Ivan Pažanin, Giuliano, Tedi Spalato, klapa Neverinke, te troje djece, među kojima i Jolin sin Ivan. Upravo ta zajedništva, generacijski šarena i iskreno emotivna, pjesmu pretvaraju u pravi glazbeni zagrljaj kao što je ''Bila zvizda Betlehema''.

"Kako za Božić nitko ne smije biti sam, pišući ovu pjesmu osjetio sam da je ni Rišpet ne smije otpjevati solo, nego s prijateljima. Jako sam sretan zbog ove pjesme koja spaja tradiciju i pop glazbu, a prijatelji su je, kao i moji Rišpetovci, divno otpjevali i ukrasili kao savršen bor – pa zvučimo kao jedan veliki božićni Band Aid", ispričao je Pero Kozomara, te poručio: "Guštajte u 'Biloj zvizdi Betlehema' i sretan i blagoslovljen Božić vama i vašim obiteljima od Rišpeta i prijatelja!"

Uz pjesmu je snimljen i prigodni video spot koji dodatno upotpunjuje blagdanski ugođaj za čije se kadrove pobrinuo Željko Petreš.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić u svom stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Romantični bijeg u planine izgleda baš poput bajke!

