TikTokerica s 12 milijuna fanova slomljena nakon tragičnog gubitka: "Izgubili smo je..."

Omiljena TikTokerica Tini Younger, koja na ovoj društvenoj mreži objavljuje recepte za 12 milijuna pratitelja, objavila je kako je izgubila jednu od svojih blizanki.

TikTok kulinarska influencerica Tineke "Tini" Younger slomljena srca je objavila smrt jedne od svojih kćeri blizanki nakon što je doživjela abrupciju posteljice.

Ova 24-godišnja internetska ličnost u srijedu se obratila pratiteljima na TikToku, Instagramu i Facebooku, podijelivši tužnu vijest o gubitku svoje "slatke djevojčice" u emotivnoj objavi.

Tini Younger - 5 Foto: Profimedia

"Ovo nije objava za koju sam ikada mislila da ću je napisati nakon što stignu blizanke, ali nažalost, ranije ovog tjedna izgubili smo našu slatku Aryu (Beba A)", započela je emotivnu objavu Tini, koja samo na TikToku ima preko 12 milijuna pratitelja. "Izdržali smo gotovo do 36. tjedna, bili smo tako blizu kraja i da djevojčice dođu do termina, ali imala sam abrupciju posteljice i izgubili smo našu slatku djevojčicu. Njezina sestra blizanka je jako dobro i diše sama."

Younger, koja je samo koji dan ranije pokazala kako pripremiti večeru za Dan zahvalnosti, najavila je i kako uzima stanku od društvenih mreža do daljnjeg.

"Obje su tako prekrasne i Arya će uvijek biti slavljenа; njezina sestra će znati da je blizanac i da ima prelijepu sestru blizanku. Uzimam pauzu, ne znam koliko dugo, ali obećavam da ću se vratiti. Volim vas", zaključila je svoju objavu.

Tini Younger - 2 Foto: Profimedia

Tini Younger - 4 Foto: Profimedia

Tini Younger - 3 Foto: Profimedia

Na crno-bijelim fotografijama Younger i njezin suprug Antoine Wright Jr., s kojim je u braku od studenog 2024., drže malu Aryu uz liječnika u bolnici.

Prema klinici Mayo, abrupcija posteljice događa se kada se posteljica djelomično ili potpuno odvoji od unutarnjeg zida maternice prije poroda. To može smanjiti ili blokirati opskrbu bebe kisikom i hranjivim tvarima te uzrokovati teško krvarenje kod majke. Isto tako, abrupcija može dovesti do usporenog rasta, nedostatka kisika, prijevremenog poroda ili mrtvorođenosti.

Younger je svoju trudnoću objavila na društvenim mrežama tijekom ljeta videom u kojem zajedno sa suprugom napravila tijesto za kruh, podijelila ga i ispekla, igrajući se s engleskom frazom "buns in the oven" koja označava trudnoću. Njezin termin bio je oko Dana zahvalnosti.