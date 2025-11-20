Hoće li joj pripasti lenta najljepše? Našoj misici sve više rastu šanse na kladionicama

Laura Gnjatović večeras se bori za titulu Miss Universe, a kladioničarske prognoze joj daju 8% šansi za pobjedu.

Večeras u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu održava se veliko finale Miss Universe 2025., a Hrvatsku predstavlja Laura Gnjatović.

Na platformi Polymarket, koja korisnicima omogućuje predviđanja ishoda stvarnih događaja, Laura trenutno ima oko 8% šansi za pobjedu i drži osmo mjesto, što je napredak u odnosu na jutro, kada je bila deveta s 3%.

Miss Universe kladionice Foto: Polymarket/Screenshot

Situacija na ljestvici se stalno mijenja, a trenutno najveće šanse za osvajanje titule imaju predstavnice Venezuele, Meksika i Filipina. U jutarnjim satima vodstvo su držale Meksiko i Venezuela, dok je Tajland bio treći.

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Inače, Hrvatska svoju predstavnicu na Miss Universe bira od 1997. godine, kada je prva titulu ponijela Splićanka Kristina Čerina. Od tada su 28 djevojaka predstavljale Hrvatsku na svjetskoj pozornici, no niti jedna nije odnijela pobjedu. Najveći uspjeh postigla je Sarah Ćosić 2009., ušavši u top 15 najljepših žena svijeta.

Laura se obratila se Hrvatskoj uoči velikog finala, a što je rekla, pogledajte OVDJE.

