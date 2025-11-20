Vodimo vas na snimanje božićnog spota Rišpeta i prijatelja - Jole, Kondža, Zečić, Belan i drugi u blagdanskoj čaroliji!

Dok odbrojavamo 35 dana do Božića, momci iz Rišpeta, zajedno s prijateljima, za predstojeće su blagdane pripremili božićni hit „Bila zvizda Betlehema“. Na snimanju videospota pojavljuju se Zorica Kondža, Zečić, Belan, Jole, Giuliano, Tedi Spalato, Ivan Pažanin i drugi. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, koji vam premijerno donosi djelić pjesme.

Od ponedjeljka ćete u eteru sigurno svako malo čuti novi domaći božićni hit ''Bila zvizda Betlehema'', za koji je glazbu napisao Pero Kozomara, a tekst Robert Pauletić. Kako za Božić nitko ne smije biti sam, Pero je, pišući ovu pjesmu, osjetio da je ni Rišpet ne smije otpjevati solo nego s prijateljima.

''Iskreno, svake godine naumim raditi božićnu pismu, ali nekako mi prođe vrime, ne znam kako to ne uspije. Svake godine kad čujem božićne pisme na radiju, poludim na sebe kako nisam opet uspio napisati, i sad sam sebi zapisao u planer ‘obavezno napisati božićnu pismu’. Od ljeta sam je počeo raditi i evo, uspio sam je ove godine napisati i vrlo sam ponosan na nju, jako je lipa'', kaže Pero Kozomara.

''Ja govorim tko će još biti od žena, kaže Pero ‘samo ćeš mi ti’. Ajde, ja govorim, dobro je, imamo i žensku klapu, tako da nisam sama, ali svakako to su sve ljudi s kojima se družim i počeli smo otprilike u isto vrijeme i evo, hvala Bogu, dan danas još uvijek pivamo, družimo se, nasmijemo se'', dodaje Zorica Kondža.

''Ja sam tu za dobru spizu, za dobre fritule, za onaj moment malo drugačiji, i mislim da će to biti dobro — jedna lipa božićna pisma, jedna lipa melodija, puno ljubavi, emocija, sriće i, normalno, bez dobre spize nema ništa'', kaže Ivan Pažanin.

A kako izgledaju božićni blagdani u domovima naših poznatih?

''Ja već godinama, pričam o 20 i nešto godina, ne radim Badnjak, čak ni Božić zadnjih godina, i to odgovara i mom bendu i cijeloj mojoj mašineriji. Lipo je biti te dane doma, nama to jesu neki udarni dani u godini, ali ja govorim — uvijek nešto radimo, neće nas spasiti tih par dana godišnje. Ja uvijek govorim: ljudi dolaze iz Njemačke, Australije, Amerike doma, a ja ću sad biti sam na autoputu. E, neću — hoću biti s obitelji'', govori Jole.

''Osim par iznimaka, uglavnom sam tu baš u Splitu kod mame. To je familijarno okupljanje, mi smo svi kao rakova djeca na sve strane pa je to onda jedna prigoda da se svi zajedno podružimo, što je i smisao Božića'', dodaje Neno Belan.

''Ja bih voljela bar 10 dana prije okitit, ali Joško hoće baš na Badnjak, tako da mi to jako brzo prođe. Voljela bih par dana prije. A sad imam dobar razlog — reći ću za unučicu, da moramo prije, da se ona može zabavit. Sad ću ga pridobit. Inače, on je zadužen za bor, onda ja malo kantune pogledam — tu ti fali, tu ti je rupa — onda on to popuni. Svake godine mijenjamo druge kuglice'', ispričala je Kondža.

''Moja žena to krene već početkom 12. mjeseca kitit pa se kupuju pokloni, pa se svi skupimo za Badnjak i Božić — dođu prijatelji, dođu svi. Volim puno Božić'', priznaje Pero.

''S obzirom da volim kućne ljubimce, znači pse i mačkice, ja sam do 12 sati fino s obitelji i sve, a nakon toga, kad koja petardica pukne, onda se oni malo uznemire pa sam ja s njima. I onda mi zajedno s našim životinjicama dočekamo Božić u krugu obitelji'', govori Tedi Spalato.

''Zadnji put sam kićenje bora vidio 1872. godine. Nema me, na putu sam tih dana'', tužan je Giuliano.

Domaće zvijezde otkrile su nam i kako izgleda njihov blagdanski stol.

''Kuharice su, naravno, glavne — žena, mama, moj tata… Dam i ja ruke, pošto sam i ja doma. I ono tradicionalno: bude pršut, sir, francuska salata, juha mora biti obavezno i neko pečenje, prilagodimo nešto i djeci. Ali najbitnije je da je obitelj na okupu'', otkriva Jole.

''Vrime je mesa, jel'? Meso, meso, meso'', smije se Giuliano.

''Svi se skupimo, dođu mi i sestre, familija, volim taj ambijent, volim taj moment i jedva čekam. Željan sam familije i svega'', priča Pažanin.

Sprema li on jela?

''Sve je na materi, ocu i babi, tako da sam tu blagoslovljen. Nema ništa lipše i bolje na svitu, viruj mi. I nitko sritniji od mene.''

71-godišnji Tedi Spalato stigao je na snimanje videospota iz New Yorka, a kolegama i nama otkrio je tajnu svoje dobre forme.

''U oskudici materijalnoj, oskudica je i hranjenja (smijeh). Gledajte, discipliniran sam s obzirom da moram paziti kolika je recimo glukoza. Znači — kretanje. Moja draga vodi računa, s obzirom da se bavi pilatesom i jogom, da me vuče jačoj pokretljivosti, a osim toga jednostavno poslije 19 sati nema jisti — možda pola jabukice i to je to.''

Novu božićnu pjesmu glasovima je uveličala i ženska Klapa Neverin, čija je članica Antonela Burić pomogla Peri u okupljanju Rišpeta prije 14 godina.

''Onda mi je rekao ‘znaš li ti nekoga tko bi možda piva?’. Ja govorim — baš slučajno znam, jer sam ja pivala s tim momcima, i ja govorim: ali evo, sad ja više nisam, pa ajde, probaj s njima, ja ću ti ih poslat. Kaže Pero ‘bitno mi je da su dobri ljudi’. Ja govorim — ovo su najbolji ljudi, tako da tu u startu nema problema. I govori Pero ‘pa koga bi još mogli?’. Ja govorim ‘pa čuj, Ivo Amulić — on ti isto ponekad zna ovako zapivat s klapom, on bi ti bio idealan’. Govori Pero ‘bravo, super, i ja sam tako razmišljao tim putem’'', kaže Antonela Burić, Ženska klapa Neverin.

''Bila zvizda Betlehema'' miriše na pravi božićni hit, čija je premijera zakazana za ponedjeljak.

