Šokantan prizor na ulici: Komičar pronađen bez svijesti nakon predoziranja!

Svjetski mediji pišu kako se komičar Andy Dick predozirao u utorak ispred jedne stambene zgrade.

Američki komičar Andy Dick (59), poznat po turbulentnom privatnom životu i godinama borbe s ovisnošću, ponovno je završio u dramatičnoj situaciji, ovoga puta na ulici usred Hollywooda, gdje je doživio očito predoziranje u utorak poslijepodne.

Kako se vidi na fotografijama koje je dobio tabloid TMZ, Dick je klonulo ležao na betonskim stepenicama ispred jedne zgrade, potpuno izvan sebe, dok njegove prepoznatljive naočale stoje razbacane na tlu ispred njega.

Očevici tvrde da je prizor bio šokantan, a nekoliko Andyjevih prijatelja potrčalo je prema njemu pokušavajući ga probuditi, vičući mu da "ustane". U isto vrijeme drugi prolaznici pozvali su hitnu pomoć. Situacija je postala još ozbiljnija kada je netko od okupljenih povikao da je potreban Narcan, lijek koji spašava živote neutralizirajući učinke predoziranja opioidima. Komičaru je doza odmah dana na licu mjesta.

Prema informacijama Vatrogasnog odjela Los Angelesa, interventnim ekipama je dojavljeno kako se 59-godišnji muškarac predozirao zbog čega je potreban hitan dolazak na teren. Iako su stigli na intervenciju, Dick nije prevezen u bolnicu, što se često događa nakon što se Narcan primijeni, jer pacijenti često odbiju daljnju medicinsku skrb čim povrate svijest.

Dick se već godinama bori s ovisnošću te je u više navrata imao sukobe sa zakonom, pa vijest o novom incidentu, nažalost, ne iznenađuje njegove pratitelje. Na teren je stigla i policija, koja je primila istu dojavu o predoziranju i uključila se u procjenu situacije. U razgovoru za TMZ poručio je kako je živ i zahvalan što je dobro, ni nije htio otkrivati detalje događaja ni kako je došlo do toga.

Poznat po kratkotrajnim ulogama u serijama poput "Cure bez love", "Asistent" i "Sense 8", Dick je tijekom godina čak 20-ak puta išao na rehabilitaciju, a mnogi ga povezuju i sa samoubojstvom Davida Stricklanda iz serije "Odjednom Susan", s kojim je proveo tri dana u neprestanom opijanju u striptiz klubovima, ostavivši ga samog netom uoči tragičnog kraja njegovog života.

