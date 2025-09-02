Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!

Lamine Yamal potvrdio je vezu s argentinskom repericom Nicki Nicole, čija je glazbena karijera u usponu, a njihova romansa već je izazvala veliku pažnju javnosti.
Nogometna senzacija Barcelone, Lamine Yamal, (18) nedavno je potvrdio svoju vezu s talentiranom argentinskom repericom Nicki Nicole (25).3 vijesti o kojima se priča nerazdvojna braća Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju? ''još nisam svjestan...'' Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput okrenuo je novu stranicu Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
Njihovo ljubavno putovanje postalo je službeno nakon što je Yamal objavio dirljivu objavu na njen rođendan, okruženi ružama, balonima i tortom. Bio je to trenutak koji je rasplamsao oduševljenje obožavatelja.
Nicki Nicole i Lamine Yamal Foto: Instagram
Rođena kao Nicole Denise Cucco u Rosariju (Argentina) 25. kolovoza 2000., Nicki se glazbenoj sceni predstavila 2019. s hitom "Wapo Traketero". Uspjeh je nastavio pratiti koncerti s Bizarrapom, hitovi poput "Colocao" i "Mamichula", te četiri studijska albuma.
Nicki Nicole - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje! Fotografije iz doma Kramarićevih dokaz su da sinčić ide tatinim stopama
Do danas je nominirana za više Latin Grammyja, a svoju internacionalnu karijeru podigla je premijerom na The Tonight Showu s Jimmyjem Fallonom.
Njihov odnos prvi je put privukao pažnju ovog ljeta: bili su viđeni zajedno u Monaku, ona je bodrila Laminea na nogometnim utakmicama noseći njegov dres, a onda je on na njezin rođendan javno podijelio zajedničku fotografiju.
Pogledaji ovo Celebrity Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju
Njihova sedmogodišnja razlika u godinama razbuktala je rasprave na društvenim mrežama, no većina fanova podržava njihovu ljubav.
Nicki Nicole - 4 Foto: Instagram
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Georginine ubojite obline i prsten vrijedan malo bogatstvo privukli sve poglede
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Znate li tko je ova bujna dama? Brak s 30 godina starijim tajkunom otežao joj je život
Pogledaji ovo inMagazin Jednog detalja Davor Gobac se nije odrekao kroz sve ove godine svoje karijere