Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!

Nogometna senzacija Barcelone, Lamine Yamal, (18) nedavno je potvrdio svoju vezu s talentiranom argentinskom repericom Nicki Nicole (25).

Njihovo ljubavno putovanje postalo je službeno nakon što je Yamal objavio dirljivu objavu na njen rođendan, okruženi ružama, balonima i tortom. Bio je to trenutak koji je rasplamsao oduševljenje obožavatelja.

Rođena kao Nicole Denise Cucco u Rosariju (Argentina) 25. kolovoza 2000., Nicki se glazbenoj sceni predstavila 2019. s hitom "Wapo Traketero". Uspjeh je nastavio pratiti koncerti s Bizarrapom, hitovi poput "Colocao" i "Mamichula", te četiri studijska albuma.

Do danas je nominirana za više Latin Grammyja, a svoju internacionalnu karijeru podigla je premijerom na The Tonight Showu s Jimmyjem Fallonom.

Njihov odnos prvi je put privukao pažnju ovog ljeta: bili su viđeni zajedno u Monaku, ona je bodrila Laminea na nogometnim utakmicama noseći njegov dres, a onda je on na njezin rođendan javno podijelio zajedničku fotografiju.

Njihova sedmogodišnja razlika u godinama razbuktala je rasprave na društvenim mrežama, no većina fanova podržava njihovu ljubav.

