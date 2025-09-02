Pretraži
atraktivna crnka

Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!

Piše I.G., Danas @ 16:54 Celebrity komentari
Nicki Nicole i Lamine Yamal Nicki Nicole i Lamine Yamal Foto: Instagram

Lamine Yamal potvrdio je vezu s argentinskom repericom Nicki Nicole, čija je glazbena karijera u usponu, a njihova romansa već je izazvala veliku pažnju javnosti.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Iva Jerković i Ivan Oreški očekuju prvo dijete
skrivali su trudnoću
Razotkrila ih kolegica! Naša glumica i bivši suprug Natalije Price očekuju prvo dijete
Baby Lasagna otkrio je detalje proslave svog 30. rođendana i kako najradije odmara sa suprugom!
''inače ih ne slavim...''
Baby Lasagna otkrio nam je detalje proslave svog 30. rođendana!
Ivan Rakitić i supruga Raquel očarali su romantičnim fotografijama s mora
zaljubljeni kao prvog dana
Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime
Tko je nova djevojka Lamine Yamala?
atraktivna crnka
Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Mateo Maraš okrenuo je novu životnu stranicu, a njegova djevojka mu je najveća podrška
okrenuo je novu stranicu
Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića
javio se menadžer
Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju
Šibenik pjesmom odao počast Gabi Novak i Matiji Dediću
glazbeni čarobnjaci
Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVI APOLOGETI
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
Stravičan rasplet potrage u Slavoniji: Žena pronađena mrtva u vlastitoj kući
tragičan kraj potrage
Policijska opsada u Slavoniji! U septičkoj jami pronašli tijelo žene: "Bila je u dijelovima..."
show
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Mateo Maraš okrenuo je novu životnu stranicu, a njegova djevojka mu je najveća podrška
okrenuo je novu stranicu
Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
Objasnio i zašto
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
sport
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema nova, spaja kraj s krajem"
što se događa?
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema novca, spaja kraj s krajem"
Iker Almena na meti Hajduka
PRISTAO NA MANJU PLAĆU
Poznati izvor tvrdi: On je novo pojačanje Hajduka, Rakitić ga je nagovorio
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
tv
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
Daleki grad: Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
DALEKI GRAD
Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
novac
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Street style: Kompleti sa zagrebačke špice
PRAKTIČNI I UDOBNI
Ovih 25 kompleta sa zagrebačke špice jasno pokazuje zašto su toliko popularni
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
sve
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema nova, spaja kraj s krajem"
što se događa?
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema novca, spaja kraj s krajem"
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene