Jednog detalja Davor Gobac se nije odrekao kroz sve ove godine svoje karijere

Ljetna turneja Psihomodo Popa još uvijek je u punom jeku. Naša Dorina Duplančić razgovarala je s frontmenom Davorom Gobcem tik prije koncerta u njegovu rodnom Karlovcu. Prisjetio se svojeg odrastanja te druženja sa starim prijateljima.

Prošlog je petka bend Psihomodo Pop održao koncert u Karlovcu, inače rodnom gradu frontmena benda Davora Gobca koji se odmah na početku razgovora prisjetio dječačkih dogodovština.



''Kad dođem u ovaj šanac ovdje ispred kina Edison, odmah se sjetim kako sam u vrtiću išao čupati onu trstiku i porezao se, još negdje imam ožiljak'', govori.



Zanimalo nas je je li bilo vremena za druženje sa starim prijateljima i šetnju kroz karlovačke ulice.



''Sreo sam prijatelja jednog, al' nismo se puno šetali išli smo jesti pa smo morali malo, ovaj i odmoriti'', govori Gobac u svom stilu.



Mnogi će klinci iz publike dugo pamtiti ovaj koncert Psihomodo Popa, a Gobac je otkrio koji su koncerti u Karlovcu imali veliku važnost za njega kad je bio klinac.



''Bilo je tu puno koncerata koji su bitni za nas, pogotovo u početku, još prije prve ploče tu u Hrvatskom domu, koje je bilo kultno mjesto i tu su svi bendovi svirali. Tu sam ja gledao cijeli Novi val ono kao klinac od Rundeka, Filma, sve živo je tu prošlo kroz tu dvoranu i mi smo na kraju, ovaj, mislim to su bile super svirke, to smo još bili onak tinejdžeri'', govori Gobac.

Ni ovaj nastup nije prošao bez jednog detalja koji je ključan kada je imidž frontmena u pitanju, a to su sunčane naočale koje ga prate kroz godine karijere.

Čuva li ih sve ili se ipak dogodi da poneke na turnejama izgubi?



''Ne. Mislim, ne čuvam ih sve. Imam dvoje naočala koje su mi bitne i nekakve ono, ako baš izgubim ove bitne'', otkrio je.



Bez obzira na gust raspored i ovog je ljeta Davor pronašao vremena za odmor u Zadru, ali i za stvaranje novih pjesama, jer kako kaže ovo je ljeto bilo inspirativno. No tu nije kraj ljetne turneje poznatog benda koji najljepše uspomene stvara na pozornici pred svojom publikom.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliko slavlje! Fotografije iz doma Kramarićevih dokaz su da sinčić ide tatinim stopama