Veliko slavlje! Fotografije iz doma Kramarićevih dokaz su da sinčić ide tatinim stopama

Andrej Kramarić na Instagramu je objavio emotivnu fotografiju sa sinom Viktorom povodom njegova četvrtog rođendana.

Na slici, snimljenoj u toplom ozračju doma, tata i sin poziraju nasmiješeni, dok u pozadini dominira plavi balon u obliku broja četiri s krunom – pravi detalj za malog slavljenika koji je, u bež košulji, kratkim hlačama i kopačkama, pokazao da već sada ide tatinim stopama.

Kramarić je objavu popratio jednostavnim srcem, a komentari pratitelja brzo su se zaredali, od čestitki do poruka oduševljenja.

Andrej Kramarić sa sinom - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Andrej je u braku s Miom Ćurković, doktoricom veterine, a osim Viktora, koji je rođen krajem kolovoza 2021., imaju i kćerkicu Evu, rođenu u svibnju prošle godine.

Andrej Kramarić sa suprugom - 1 Foto: Andrej Kramarić/Instagram

Andrej i Mia Kramarić - 1 Foto: Instagram

