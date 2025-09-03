Svaki pokret bio je riskantan u ovoj haljini s prorezima ispod koje nije nosila donje rublje

Jak Bueno zasjenila je sve na crvenom tepihu u Veneciji haljinom bez donjeg rublja, čime je opravdala titulu najprovokativnije pojave večeri.

Manekenka Jak Bueno definitivno je bila najodvažnija pojava večeri na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji 2025. U haljini koja je više otkrivala nego skrivala, izazvala je pravu pomutnju među fotografima i okupljenima.

Kreacija koju je nosila bila je kombinacija prozirnog tila i baršuna, s ručno vezenim cvjetnim detaljima koji su strateški prekrivali ključne dijelove tijela. No ono što je sve ostavilo bez daha jest činjenica da ispod ove haljine nije nosila donje rublje.

Jak Bueno - 5 Foto: Profimedia

Jak Bueno - 6 Foto: Profimedia

Svaki njezin korak na tepihu bio je potencijalno riskantan, ali Jak je samouvjereno koračala kao da je stvorena za ovakve trenutke.

Jak Bueno - 3 Foto: Profimedia

Jak Bueno - 2 Foto: Profimedia

Mnogi su komentirali kako je ovom modnom kombinacijom zapravo zatvorila večernju temu i zasluženo ponijela neslužbenu titulu najprovokativnijeg izdanja festivala.

Jak Bueno - 1 Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama fotografije su izazvale buru komentara – od onih koji su je nazvali modnom ikonom hrabrosti, do onih koji se pitaju gdje su granice "gole mode".

No jedno je sigurno, Jak Bueno zna kako privući pažnju, i to bez ijedne riječi.

