Viktorija i Dino Rađa našli se u društvu svjetski slavne face: ''Trenutak sreće i gušta''

Viktorija i Dino rađa uživaju u Londonu, a tamo su sreli i glumca iz njihove omiljene serije.

Viktorija i Dino Rađa ovih su dana imali pravi trenutak sreće i gušta.

Naime, poznati bračni par u Londonu je slučajno sreo britanskog glumca Jamesa Lancea, kojeg mnogi poznaju po ulozi novinara Trenta Crimma iz serije "Ted Lasso". Fotografiju i video na Instagramu je podijelila Viktorija.

Pogledaji ovo Celebrity Očaravajući prizori Mile Horvat u vjenčanici napravili pravu pomutnju

''Moj muž i ja danas smo imali trenutak (onaj koji govori - e zato vas dvoje gazite tolike godine zajedno) sreće i gušta. Dakle, sreli smo Trenta Crimma (glumca Jamesa Lancea) iz serije ''Ted Lasso'', inače nama omiljene. Život je dobar. Kakav čovjek, kakva osoba'', napisala je Viktorija na Instagramu.

Viktorija Rađa, Dino Rađa, James Lance Foto: Instagram

Prizorom su bili oduševljeni i njezini pratitelji.

''Ajme, najbolja serija i najbolji lik'', ''Predobro'', ''Volimo te trenutke'', ''Ne mogu vjerovati, zakon'', ''Divno'', dio je komentara s društvenih mreža.

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa novost u životu naše pjevačice Albine, koja se u potpunosti posvetila vjeri

Inače, Viktorija i Dino nedavno su proslavili 24 godine braka. Proslavljeni košarkaš tada je objavio neviđene fotke njihovog vjenčanja. Pogledajte ih OVDJE.

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 7 Foto: Instagram

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 9 Foto: Instagram

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan gumb na odvažnoj kombinaciji zamalo je koštao ovu ljepoticu modnog peha