Očaravajući prizori Mile Horvat u vjenčanici napravili pravu pomutnju

Mila Horvat na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija bajkovitih prizora.

Mila Horvat ovih je dana izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavila niz očaravajućih fotografija u vjenčanici!

Elegantna i profinjena, Mila je pozirala u nekoliko bajkovitih modela koji su ostavili bez daha mnoge pratitelje.

Foto: Mila Horvat/Instagram

''Udaješ se?'', ''Ljepotice'', ''Najljepša žena u Hrvatskoj'', ''Meni najljepša'', ''Predivno'', ''Bijela kraljica'', ''Top'', dio je komentara u moru emotikona srca i vatrice.

Iako su mnogi pomislili da se voditeljica sprema za svoj veliki dan, istina je ipak nešto drugačija – riječ je o modnom snimanju za kolekciju vjenčanica.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Mila svoj privatan život drži podalje od javnosti, ali je poznata da je godinama u vezi sa Španjolcem. Nedavno je progovorila o misterioznom partneru.

"Pokušavam zadržati privatni život. Tim više što se ta druga osoba ne želi eksponirati i to poštujem. Ja nekad moram istrpjeti taj dio zbog svog posla, ali moji bližnji ne moraju, pa neka tako i ostane", ispričala je Horvat za Story svojedobno, dodavši kako su oni prije svega prijatelji koji se već godinama jako dobro poznaju i razumiju i dopuštaju jedno drugome da budu to što jesu.

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Sve je zapravo u suštini vrlo jednostavno - dvije smo zasebne individue koje mogu lako funkcionirati zajedno, ali isto tako i odvojeno, ako nas okolnosti razdvoje", zaključila je bivša voditeljica koja je nakon odlaska s televizije postala poduzetnica koja se bavi sportskim menadžmentom i pruža konzultantske usluge kao freelancerica.

