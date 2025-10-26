Popularni folker iznenadio objavom: ''Konačno i Stojke da stane na ludi kamen!''

Oženio se jedan od najpopularnijih pjevača regije MC Stojan, na svom Instagramu podijelio je fotografije s vjenčanja.
Na svom Instagram profilu podijelio je niz fotografija sa svog intimnog vjenčanja, čime je iznenadio brojne obožavatelje.
MC Stojan i supruga - 4 Foto: Instagram
Na fotografijama se vidi kako Stojan i njegova izabranica razmjenjuju prstenje u elegantnoj, ali opuštenoj atmosferi. Mlada je zablistala u kratkoj bijeloj haljini s otvorenim leđima, dok je pjevač nosio klasično crno odijelo, zračeći osmijehom i srećom.
MC Stojan i supruga - 3 Foto: Instagram
Nakon ceremonije, par je proslavio ljubav uz najbliže prijatelje i obitelj, a MC Stojan nije skrivao emocije – na jednoj od fotografija nosi svoju suprugu u naručju, dok oboje blistaju od sreće.
Romantični trenutak zaokružili su fotografijom poljupca, kojom su i službeno potvrdili da su sada – muž i žena.
U opisu objave pjevač je kratko poručio: ''Konačno i Stojke da stane na ludi kamen''.
Njegovi obožavatelji i kolege iz estrade odmah su mu uputili brojne čestitke, a komentari podrške i ljubavi samo su se nizali.
MC Stojan na Instagramu Foto: Instagram
Tko je njegova odabranica nije poznato, a brinetu je zaprosio u svibnju.
Tko je MC Stojan?
MC Stojan (pravim imenom Marko Stojković) je srpski pop-folk i hip-hop pjevač koji je postao poznat po svojim zabavnim, često humorističnim pjesmama i energičnim nastupima. Rođen je 15. veljače 1983. godine u Borči, naselju u Beogradu.
MC Stojan - 1 Foto: Antonio Ahel/Pixsell
MC Stojan je karijeru započeo početkom 2000-ih, a širu popularnost stekao pjesmama kao što su: ''La Miami'', ''Haljina bez leđa'', ''U srce pucaj mi'', ''Šalji broj'' te brojnim drugima.
Prošle godine punio je medijske stupce vezom s 22 godine mlađom kolegicom Zoranom Mićanović.
MC Stojan i Zorana Mićanović - 3 Foto: MC Stojan/Instagram
