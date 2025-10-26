Popularni folker iznenadio objavom: ''Konačno i Stojke da stane na ludi kamen!''

Oženio se jedan od najpopularnijih pjevača regije MC Stojan, na svom Instagramu podijelio je fotografije s vjenčanja.

Jedan od najpoznatijih pjevača regije, MC Stojan, odlučio je okrenuti novo poglavlje u životu.

Na svom Instagram profilu podijelio je niz fotografija sa svog intimnog vjenčanja, čime je iznenadio brojne obožavatelje.

MC Stojan i supruga - 4 Foto: Instagram

Na fotografijama se vidi kako Stojan i njegova izabranica razmjenjuju prstenje u elegantnoj, ali opuštenoj atmosferi. Mlada je zablistala u kratkoj bijeloj haljini s otvorenim leđima, dok je pjevač nosio klasično crno odijelo, zračeći osmijehom i srećom.

MC Stojan i supruga - 3 Foto: Instagram

Nakon ceremonije, par je proslavio ljubav uz najbliže prijatelje i obitelj, a MC Stojan nije skrivao emocije – na jednoj od fotografija nosi svoju suprugu u naručju, dok oboje blistaju od sreće.

Pogledaji ovo Celebrity Koja vam je najbolja? Tri glamurozne kreacije Nede Ukraden i figura za divljenje u 76. godini!

Romantični trenutak zaokružili su fotografijom poljupca, kojom su i službeno potvrdili da su sada – muž i žena.

U opisu objave pjevač je kratko poručio: ''Konačno i Stojke da stane na ludi kamen''.

Njegovi obožavatelji i kolege iz estrade odmah su mu uputili brojne čestitke, a komentari podrške i ljubavi samo su se nizali.

MC Stojan na Instagramu Foto: Instagram

Tko je njegova odabranica nije poznato, a brinetu je zaprosio u svibnju.

Tko je MC Stojan?

MC Stojan (pravim imenom Marko Stojković) je srpski pop-folk i hip-hop pjevač koji je postao poznat po svojim zabavnim, često humorističnim pjesmama i energičnim nastupima. Rođen je 15. veljače 1983. godine u Borči, naselju u Beogradu.

MC Stojan - 1 Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu

MC Stojan je karijeru započeo početkom 2000-ih, a širu popularnost stekao pjesmama kao što su: ''La Miami'', ''Haljina bez leđa'', ''U srce pucaj mi'', ''Šalji broj'' te brojnim drugima.

Prošle godine punio je medijske stupce vezom s 22 godine mlađom kolegicom Zoranom Mićanović.

MC Stojan i Zorana Mićanović - 3 Foto: MC Stojan/Instagram

Galerija 19 19 19 19 19

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ovo se čekalo! Srpski miljenik zaručio lijepu Zoranu nakon 10 godina veze

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Mladena iz TBF-a? Viđeni su u rijetkom izlasku